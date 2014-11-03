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Lovitură de teatru! Brașovul înscrie un gol fantastic și conduce (VIDEO)

Lovitură de teatru! Brașovul înscrie un gol fantastic și conduce (VIDEO)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 nov. 2014, 23:03
Sursăcitynews.ro

La Cluj se profilează una dintre cele mai mari suprize ale campionatului. FC Brașov a dat lovitura în minutul 82.Marian Constantinescu a reușit un gol superb, cu o execuție de la peste 25 de metri lateral dreapta. Șutul în cros al fotbalistului brașovean l-a păcălit pe Mario Felguieiras, care nu aAutor: Citynews Citește mai departe...

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