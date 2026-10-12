Doi tineri de 19 ani, acuzați că au terorizat un bărbat: l-ar fi bătut și obligat să facă împrumuturi bancare

Un bărbat din Brașov ar fi trecut prin momente de coșmar după ce doi tineri, ambii în vârstă de 19 ani, ar fi pătruns în locuința sa și l-ar fi agresat pentru a obține bani. Potrivit anchetatorilor, suspecții l-ar fi amenințat în repetate rânduri și l-ar fi constrâns să le dea sute de euro. Mai mult, unul dintre aceștia ar fi încercat să îl determine să contracteze credite pentru achiziționarea unor bunuri pe care intenționa să și le însușească.
Faptele ar fi avut loc pe parcursul lunii septembrie, iar polițiștii investighează inclusiv suspiciuni privind utilizarea datelor personale ale victimei pentru obținerea unei finanțări fără consimțământul acesteia.
Victima ar fi fost amenințată și bătută pentru bani
Conform informațiilor din anchetă, cei doi tineri ar fi recurs la violență și intimidare pentru a-l determina pe bărbat să le ofere bani. Într-unul dintre episoade, aceștia ar fi obținut 300 de euro, iar într-un alt incident ar fi cerut și primit 700 de euro.
Presupusele agresiuni s-ar fi repetat în cursul aceleiași luni, victima fiind supusă unor presiuni pentru a satisface solicitările celor doi.
Anchetatorii verifică împrejurările în care s-ar fi produs fiecare incident, precum și rolul pe care l-ar fi avut fiecare dintre suspecți în amenințarea și agresarea bărbatului.
Unul dintre suspecți ar fi încercat să îl oblige să facă împrumuturi
Potrivit datelor prezentate în acest caz, presiunile exercitate asupra victimei nu s-ar fi limitat la sumele de bani solicitate direct.
Unul dintre tineri ar fi încercat să îl determine pe brașovean să încheie contracte de credit pentru achiziția unor bunuri pe care suspectul ar fi urmat să și le însușească.
În paralel, polițiștii verifică dacă datele personale ale bărbatului ar fi fost folosite fără acordul său pentru obținerea unei finanțări. Dacă aceste suspiciuni vor fi confirmate, ancheta ar putea stabili și alte fapte asociate presupuselor agresiuni și constrângeri.