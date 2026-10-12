Doi tineri de 19 ani, acuzați că au terorizat un bărbat: l-ar fi bătut și obligat să facă împrumuturi bancare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 oct. 2026, 18:50

Un bărbat din Brașov ar fi trecut prin momente de coșmar după ce doi tineri, ambii în vârstă de 19 ani, ar fi pătruns în locuința sa și l-ar fi agresat pentru a obține bani. Potrivit anchetatorilor, suspecții l-ar fi amenințat în repetate rânduri și l-ar fi constrâns să le dea sute de euro. Mai mult, unul dintre aceștia ar fi încercat să îl determine să contracteze credite pentru achiziționarea unor bunuri pe care intenționa să și le însușească.

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