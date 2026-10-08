A murit medicul Oana Ciobanu. A avut un rol important în pandemia de COVID-19

Moartea medicului Oana Ciobanu a provocat o puternică reacție de tristețe în rândul colegilor și al celor care au cunoscut-o. Doctorița a avut un rol important în activitatea Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, iar în perioada pandemiei de COVID-19 s-a implicat în comunicarea dintre unitatea medicală, cadrele medicale și presă.
Printre cei care au transmis un mesaj de condoleanțe se numără și medicul Valeriu Gheorghiță, care a colaborat cu Oana Ciobanu înainte de pandemie și în perioada în care sistemul sanitar s-a confruntat cu una dintre cele mai dificile crize din ultimele decenii.
Cine a fost Oana Ciobanu
Valeriu Gheorghiță a povestit că a cunoscut-o pe Oana Ciobanu cu câțiva ani înainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus.
Cei doi au colaborat în 2019 și 2020, în cadrul unor proiecte desfășurate la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”. Printre acestea s-au numărat primele ediții ale unei conferințe dedicate utilizării responsabile a antibioticelor, cunoscută sub denumirea de „antimicrobial stewardship”.
„Am cunoscut-o pe doamna colonel (rtr.) Oana Ciobanu cu câțiva ani înainte de pandemie, iar în 2019 și 2020 am avut bucuria să colaborăm îndeaproape”, a transmis Valeriu Gheorghiță.
Medicul și-a amintit de Oana Ciobanu ca despre un om implicat și energic, care a avut un rol important în proiectele desfășurate în cadrul Spitalului Militar Central.
Rolul Oanei Ciobanu în timpul pandemiei
Odată cu apariția pandemiei de COVID-19, activitatea Oanei Ciobanu a căpătat o nouă dimensiune. Prin poziția pe care o ocupa în Biroul de Comunicare al Spitalului Militar Central, aceasta a contribuit la relația instituției cu presa și la transmiterea informațiilor către public.
Într-o perioadă în care spitalele erau supuse unei presiuni fără precedent, iar informațiile medicale erau urmărite de milioane de oameni, comunicarea corectă și responsabilă a devenit esențială.
Valeriu Gheorghiță spune că Oana Ciobanu i-a sprijinit pe medici în relația cu jurnaliștii și i-a ajutat să transmită informațiile într-un mod echilibrat și ușor de înțeles.
„Ne-a sprijinit permanent în relația cu mass-media, ne sfătuia, avea grijă să ne protejeze și era preocupată ca tot ceea ce se întâmpla în spital să fie comunicat cu responsabilitate, echilibru și respect față de oameni”, a relatat medicul.
Proiectele prin care Oana Ciobanu a prezentat activitatea medicilor
Implicarea Oanei Ciobanu în comunicarea medicală s-a reflectat și în proiectele dezvoltate de Spitalul Militar Central.
În perioada pandemiei și în anii care au urmat, au fost realizate materiale prin care publicul putea afla mai multe despre activitatea cadrelor medicale, despre pacienți și despre provocările cu care se confrunta sistemul sanitar.
Printre proiectele asociate activității de comunicare a instituției s-au numărat „Vocea medicului specialist din Spitalul Militar Central”, „Bisturiu la feminin”, „Medicina pe înțelesul tuturor”, „Iubește-ți inima” și „Pentru că ne pasă”.
Prin astfel de inițiative, reprezentanții spitalului au urmărit să facă informația medicală mai accesibilă și să prezinte publicului și latura umană a profesiei de medic.
Mesaj emoționant după moartea Oanei Ciobanu
Valeriu Gheorghiță a mărturisit că dispariția Oanei Ciobanu este greu de acceptat, mai ales pentru cei care au cunoscut-o ca pe o persoană activă, implicată și plină de energie.
„Ca medic am văzut multă suferință și, din păcate, multe vieți stinse mult prea devreme. Și totuși, îmi este foarte greu să înțeleg și să accept că un om în plină putere, cu atât de multă energie, vitalitate și dăruire, poate, dintr-odată, să nu mai fie printre noi”, a transmis medicul.
În urma Oanei Ciobanu rămân proiectele în care s-a implicat, colaborările profesionale și amintirea colegilor care au cunoscut-o.
„Rămân amintirile, recunoștința și tristețea profundă a acestui moment”, a mai scris Valeriu Gheorghiță.