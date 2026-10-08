A murit medicul Oana Ciobanu. A avut un rol important în pandemia de COVID-19

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 oct. 2026, 20:29

Moartea medicului Oana Ciobanu a provocat o puternică reacție de tristețe în rândul colegilor și al celor care au cunoscut-o. Doctorița a avut un rol important în activitatea Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, iar în perioada pandemiei de COVID-19 s-a implicat în comunicarea dintre unitatea medicală, cadrele medicale și presă.

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