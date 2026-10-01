Sărbătoare zilei, joi, 1 octombrie 2026: Acoperământul Maicii Domnului. Tradiții legate de această zi

Publicat 1 oct. 2026, 07:19 Actualizat 1 oct. 2026, 07:20

Creștinii ortodocși prăznuiesc joi, 1 octombrie 2026, Acoperământul Maicii Domnului, una dintre sărbătorile importante din calendarul ortodox. Ziua este asociată cu ocrotirea, rugăciunea și liniștea sufletească, iar în tradiția populară este legată de numeroase obiceiuri și interdicții.

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