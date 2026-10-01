Sărbătoare zilei, joi, 1 octombrie 2026: Acoperământul Maicii Domnului. Tradiții legate de această zi
sarbatoare 1 octombrie/foto AI
Creștinii ortodocși prăznuiesc joi, 1 octombrie 2026, Acoperământul Maicii Domnului, una dintre sărbătorile importante din calendarul ortodox. Ziua este asociată cu ocrotirea, rugăciunea și liniștea sufletească, iar în tradiția populară este legată de numeroase obiceiuri și interdicții.
Care este originea acestei sărbători
Sărbătoarea își are originea într-un episod consemnat de tradiția creștină la Constantinopol, în secolul al X-lea. Potrivit relatărilor bisericești, orașul se afla într-o situație primejdioasă, iar oamenii s-au adunat pentru rugăciune în Biserica Vlaherne.
În timpul slujbei, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie, ar fi avut o viziune în care au văzut-o pe Maica Domnului înconjurată de îngeri și sfinți. Fecioara Maria s-ar fi rugat pentru cei aflați în biserică, după care și-ar fi întins acoperământul asupra credincioșilor, ca semn al ocrotirii.
Imaginea Maicii Domnului care îi acoperă pe oameni cu veșmântul său a devenit simbolul central al acestei sărbători. În tradiția ortodoxă, Acoperământul este asociat astfel cu protecția, mijlocirea și grija față de cei care se roagă.
Sărbătoarea este cinstită în mai multe spații ale lumii ortodoxe, inclusiv în tradiția greacă și în comunitățile monahale din Sfântul Munte Athos.
Ce se face pe 1 octombrie, de Acoperământul Maicii Domnului
Fiind o zi importantă în calendarul ortodox, credincioșii sunt îndemnați să participe la Sfânta Liturghie și să dedice mai mult timp rugăciunii și familiei.
În tradiția populară românească s-au păstrat și o serie de obiceiuri asociate acestei zile. Printre ele se numără rugăciunile pentru sănătatea și protecția celor apropiați, pomenirea celor trecuți la cele veșnice și împărțirea unor alimente.
În unele zone, fetele necăsătorite se roagă Maicii Domnului pentru a-și găsi un soț, în timp ce alte tradiții leagă sărbătoarea de dorința femeilor de a avea un păr lung și bogat.
Tot în această perioadă, gospodarii încep pregătirile pentru sezonul rece. În anumite comunități se păstrează obiceiul de a sfinți animalele cu apă sfințită, în semn de protecție.
Ziua este asociată și cu pomenirea celor adormiți, iar în unele regiuni se împart plăcinte și alte preparate tradiționale.
Ce nu este bine să faci de Acoperământul Maicii Domnului
În credința populară, 1 octombrie este o zi în care treburile casnice ar trebui lăsate deoparte. Astfel, unele tradiții spun că nu este bine să faci curățenie, să mături, să speli sau să te ocupi de alte activități gospodărești.
Există și obiceiul potrivit căruia nu este recomandat să te tunzi în această zi, deoarece se crede că părul ar putea cădea.
Dincolo de aceste credințe populare, mesajul religios al sărbătorii este legat de rugăciune, împăcare și apropierea de familie. Credincioșii sunt îndemnați să evite certurile, conflictele și comportamentele care pot tulbura liniștea zilei.
Rugăciunea de Acoperământul Maicii Domnului
În această zi, credincioșii rostesc rugăciuni către Maica Domnului pentru ocrotirea familiei, sănătate, pace și ajutor în perioadele dificile.
Una dintre rugăciunile asociate sărbătorii este Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. Textul conține cereri pentru oameni aflați în diferite situații și pentru cei care au responsabilități în familie și în comunitate.
O rugăciune scurtă invocă, în esență, protecția Maicii Domnului asupra celor care se roagă și asupra sufletelor lor, inclusiv în momentele de încercare.
Credincioșii pot alege, de asemenea, să citească rugăciunile specifice sărbătorii împreună cu alte rugăciuni adresate Maicii Domnului.
Troparul și condacul sărbătorii
Slujbele dedicate Acoperământului Maicii Domnului includ troparul și condacul sărbătorii. Ambele texte pun accent pe mijlocirea Fecioarei Maria și pe cererea de ocrotire împotriva răului.
Troparul vorbește despre prăznuirea Maicii Domnului și despre dorința credincioșilor de a fi protejați sub acoperământul ei, în timp ce condacul prezintă imaginea Fecioarei Maria care se roagă în mijlocul sfinților și al cetelor îngerești.
Aceste cântări fac parte din rânduiala liturgică a sărbătorii și sunt rostite în cadrul slujbelor din această zi.
Acatistul Acoperământului Maicii Domnului, citit pentru rugăciune și liniște sufletească
Pentru unii credincioși, 1 octombrie reprezintă și începutul unei perioade de rugăciune mai intensă. Acatistul Acoperământului Maicii Domnului este citit, în funcție de tradiția urmată, timp de mai multe zile.
Unele persoane aleg să îl citească timp de 40 de zile, în timp ce alte obiceiuri recomandă o perioadă de 14 zile. Rugăciunile sunt rostite cu diferite intenții, de la sănătatea familiei și depășirea unor încercări până la dobândirea liniștii sufletești.
Aceste practici țin de evlavia personală și de tradițiile comunităților religioase. Pentru credincioși, sărbătoarea rămâne în primul rând un moment dedicat rugăciunii și cinstirii Maicii Domnului.
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sursa: crestinortodox.ro, doxologia.ro
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