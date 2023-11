IZANAGI - Japanese Film Festival va ajunge în țară în următoarele orașe:

11-12 noiembrie 2023: București (Cinemateca Eforie)

18-19 noiembrie 2023: Timișoara (Cinema Timiș)

25-26 noiembrie 2023: Iași (Cinema Ateneu)

9-10 decembrie 2023: Cluj (Cinema Victoria)

Biletele sunt disponibile acum pe site-ul festivalului, www.izanagi.ro.

Festivalul dedicat animației japoneze IZANAGI a început în 2019 ca răspuns la dorința comunității de a vedea filme anime în cinematografe și s-a bucurat de un real succes, toate proiecțiile din toate edițiile fiind sold out. Festivalul urmărește explorarea și înțelegerea culturii japoneze și deschiderea unor noi perspective despre film și despre alte forme de artă, focalizându-se pe fenomenul manga-anime și impactul său asupra lumii. Printre temele abordate se află conștiința și inteligența artificială, războiul și memoria traumatică, iubirea, spiritualitatea.

IZANAGI - Japanese Film Festival - programul complet:

sâmbătă

13:00: The Tale of the Princess Kaguya (2013, r. Isao Takahata)

16:00: Spirited Away (2001, r. Hayao Miyazaki)

19:00: Princess Mononoke (1997, r. Hayao Miyazaki)

duminică

10:00: Wolf Children (2012, r. Mamoru Hosoda)

13:00: Your Name (2016, r. Makoto Shinkai)

16:00: Ghost in the Shell (1995, r. Mamoru Oshii)

19:00: Grave of the Fireflies (1988, r. Isao Takahata)

Primul film din program este Kaguya-hime no Monogatari (The Tale of Princess Kaguya / Povestea prințesei Kaguya, 2013), ultimul film al cofondatorului Studioului Ghibli, Isao Takahata. Bazat pe una dintre cele mai vechi povești japoneze scrise, Povestea tăietorului de bambus, filmul urmărește viața unei fetițe găsite într-o tulpină de bambus și creșterea ei în sânul oamenilor. Ea este găsită de un cuplu de bătrâni, care o cresc precum o prințesă, până la vârsta la care trebuie să-și găsească un pretendent. Din păcate, pe cât de fericită pare întreaga ei viață, pe atât de multă suferință se strecoară în inima prințesei Kaguya, copleșită de responsabilitățile sale.

Al doilea film din festival este Sen to Chihiro no Kamikakushi (Spirited Away / Călătoria lui Chihiro, 2001), în regia lui Hayao Miyazaki. Printre cele mai populare filme de la Ghibli, Spirited Away urmărește povestea lui Chihiro, o fetiță nemulțumită de decizia părinților de a se muta în zona rurală. În drumul spre noua casă, tatăl lui Chihiro greșește calea prin pădure și ajung în ceea ce părea a fi un parc de distracții abandonat. În ciuda entuziasmului părinților ei, Chihiro consideră locul foarte suspect. Înainte să-și dea seama, este prizonieră într-o lume a spiritelor, în care părinții ei s-au transformat în animale, iar ea e nevoită să lucreze la o baie publică pentru spirite.

Încheind ziua de sâmbătă, dedicată Studio Ghibli, urmează Mononoke Hime (Princess Mononoke, Prințesa Mononoke, 1997), tot în regia lui Hayao Miyazaki. Ashitaka, tânărul prinț al unui trib etnic persecutat, este nevoit să-și părăsească satul unde oamenii aveau o înțelegere profundă asupra ordinii naturale. Din cauza unui blestem abătut asupra sa în urma luptei cu un mistreț posedat de ură, pleacă în căutarea unui leac. El trebuie să-și păstreze echilibrul interior în timp ce asistă la lupta odioasă dintre oamenii care exploatează pădurile și zeii care ripostează.

Ziua de duminică începe cu Ookami Kodomo Ame to Yuki (Wolf Children / Copiii-lup: Ame și Yuki, 2012, r. Mamoru Hosoda). Hana este studentă la facultate și într-o zi observă un bărbat misterios care merge la cursuri, deși nu este student. Se îndrăgostesc și, după ce legătura lor devine mai strânsă, Hana află că bărbatul este, de fapt, un vârcolac. Cu toate acestea, iubirea Hanei rămâne neclintită și cei doi întemeiază o familie. După nașterea celui de-al doilea copil, bărbatul moare într-un accident și Hana trebuie să-i crească singură pe fetița Yuki și băiatul Ame. Copiii-lup: Ame și Yuki este o poveste emoționantă despre sacrificiile pe care o mamă le poate face pentru copiii ei și greutățile prin care trece pentru a-i crește liberi și sănătoși într-o lume potrivnică.

În Kimi no Na wa (Your Name / Numele tău, 2016, r. Makoto Shinkai), protagonista este Mitsuha Miyamizu, o școlăriță dintr-un oraș micuț, Itomori, care își dorește din tot sufletul să scape din locul natal și să trăiască în orașul visurilor ei, Tokyo. Viața ei ia o întorsătură neprevăzută în momentul în care, inexplicabil și incontrolabil, mintea ei se transpune în corpul unui băiat, Taki Tachibana. Își dă seama repede că este un fenomen biunivoc și că băiatul este transpus în corpul ei. Cei doi se străduiesc să păstreze armonia vieții lor, comunicând și oferindu-și instrucțiuni prin mesaje. Însă, când Taki vrea să meargă la Mitsuha, să o întâlnească față în față, realizează că a pornit într-o călătorie în necunoscut, care-i va demonstra că legătura dintre ei e mai puternică decât orice barieră impusă de spațiu sau timp.

Ghost in the Shell (1995, r. Mamoru Oshii) transpune spectatorul în viitor, într-un 2029 în care progresele tehnologice au ajuns la un nivel inimaginabil. Oamenii sunt conectați la rețea și folosesc componente cibernetice pentru a-și spori abilitățile. Motoko Kusanagi este un astfel de om. Întreaga ei conștiință a fost transferată într-un corp artificial, de titanium. Când un hacker perturbă echilibrul națiunilor și al rețelei, Kusanagi începe să-și pună întrebări despre identitate și existență.

Ultimul film din selecție este Hotaru no haka (Grave of the Fireflies, Mormântul Licuricilor, 1988, r. Isao Takahata), film bazat pe o poveste despre cel de-Al Doilea Război Mondial scrisă de Akiyuki Nosaka. Filmul reușește prin animație să sublinieze cruzimea războiului și rezultatele lui, privite prin ochii a doi frați care rămân orfani și încearcă să se ajute unul pe altul în lupta pentru supraviețuire. În starea cumplită în care se află, moralul lor este susținut de un singur lucru: frumusețea licuricilor.