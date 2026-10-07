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Expoziție inedită în București: lucrări alese de o vrăjitoare. „The promise”, artă contemporană și ritual la Casa Presei

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat7 oct. 2026, 11:22
Actualizat7 oct. 2026, 11:24
SursăRealitatea PLUS

În urmă cu câteva zile, am fost martorii momentului în care un artist german a mers la o vrăjitoare din București pentru ca ea să îi selecteze, printr-un ritual, lucrările pentru o viitoare expoziție. Între timp, un camion cu lucrările alese de vrăjitoare a plecat din Berlin spre spațiul expozițional Scânteia. Acum, proiectul lor, The Promise, începe să prindă contur.

Un artist german și o vrăjitoare, într-un experiment de artă

Un proiect neobișnuit aduce împreună arta contemporană, ritualul și o perspectivă cu totul diferită asupra procesului de selecție artistică. La București urmează să fie prezentată expoziția „The Promise”, în cadrul căreia lucrările expuse nu au fost alese de artist, ci printr-un ritual realizat de o vrăjitoare din Capitală.

Proiectul pornește de la o întâlnire neobișnuită dintre un artist german și o practicantă de magie din București. În urmă cu câteva zile, artistul a mers la aceasta pentru ca ea să decidă, prin intermediul unui ritual, ce lucrări vor ajunge în viitoarea expoziție.

Titlul proiectului, „The Promise”, sugerează existența unei promisiuni sau a unui angajament care leagă cele două lumi aparent diferite: arta contemporană și ritualul.

Expoziția propune publicului să privească lucrările și dincolo de valoarea lor vizuală, ținând cont de povestea neobișnuită care a stat la baza selecției lor.

Faptul că artistul a lăsat alegerea în mâinile unei vrăjitoare transformă procesul de pregătire a expoziției într-o componentă artistică în sine.

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