Expoziție inedită în București: lucrări alese de o vrăjitoare. „The promise”, artă contemporană și ritual la Casa Presei

Publicat 7 oct. 2026, 11:22 Actualizat 7 oct. 2026, 11:24 Sursă Realitatea PLUS

În urmă cu câteva zile, am fost martorii momentului în care un artist german a mers la o vrăjitoare din București pentru ca ea să îi selecteze, printr-un ritual, lucrările pentru o viitoare expoziție. Între timp, un camion cu lucrările alese de vrăjitoare a plecat din Berlin spre spațiul expozițional Scânteia. Acum, proiectul lor, The Promise, începe să prindă contur.

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