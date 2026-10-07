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Lifestyle· 1 min citire
Expoziție inedită în București: lucrări alese de o vrăjitoare. „The promise”, artă contemporană și ritual la Casa Presei
Publicat7 oct. 2026, 11:22
Actualizat7 oct. 2026, 11:24
SursăRealitatea PLUS
În urmă cu câteva zile, am fost martorii momentului în care un artist german a mers la o vrăjitoare din București pentru ca ea să îi selecteze, printr-un ritual, lucrările pentru o viitoare expoziție. Între timp, un camion cu lucrările alese de vrăjitoare a plecat din Berlin spre spațiul expozițional Scânteia. Acum, proiectul lor, The Promise, începe să prindă contur.
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