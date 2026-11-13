Când este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026. Calendarul complet al zilelor în care poți mânca pește

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 nov. 2026, 11:40

Postul Crăciunului 2026 începe duminică, 15 noiembrie, și durează 40 de zile, până pe 24 decembrie, în Ajunul Nașterii Domnului. Credincioșii ortodocși au în această perioadă 15 zile cu dezlegare la pește, potrivit calendarului oficial online al Patriarhiei Române. Prima dezlegare este sâmbătă, 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, iar ultima este pe 19 decembrie, cu doar câteva zile înainte de Crăciun.

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