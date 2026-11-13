Când este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026. Calendarul complet al zilelor în care poți mânca pește

Postul Crăciunului 2026 începe duminică, 15 noiembrie, și durează 40 de zile, până pe 24 decembrie, în Ajunul Nașterii Domnului. Credincioșii ortodocși au în această perioadă 15 zile cu dezlegare la pește, potrivit calendarului oficial online al Patriarhiei Române. Prima dezlegare este sâmbătă, 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, iar ultima este pe 19 decembrie, cu doar câteva zile înainte de Crăciun.
Când este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026
Postul Nașterii Domnului este considerat mai puțin aspru decât Postul Paștelui, deoarece cuprinde mai multe zile în care credincioșii pot consuma pește. Acestea sunt stabilite în funcție de sărbătorile din calendarul bisericesc și sunt repartizate între lunile noiembrie și decembrie.
În acest an, prima săptămână din Postul Crăciunului se încheie cu prima dezlegare la pește, pe 21 noiembrie. Urmează alte două zile consecutive în care credincioșii pot include peștele în alimentație, pe 22 și 23 noiembrie. Alte sărbători importante din această perioadă care au dezlegare la pește sunt Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie, și Sfânta Muceniță Filofteia, pe 7 decembrie.
Calendarul complet al zilelor cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026
Potrivit calendarului ortodox online al Patriarhiei Române, în luna noiembrie sunt șase zile cu dezlegare la pește, iar în luna decembrie sunt nouă.
Zilele cu dezlegare la pește în noiembrie 2026:
21 noiembrie, sâmbătă: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului;
22 noiembrie, duminică: Sfântul Apostol Filimon și cei împreună cu el;
23 noiembrie, luni: Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii;
28 noiembrie, sâmbătă: Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop;
29 noiembrie, duminică: Sfântul Mucenic Paramon și Sfântul Cuvios Pitirun;
30 noiembrie, luni: Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.
Zilele cu dezlegare la pește în decembrie 2026:
1 decembrie, marți: Sfânta Anastasia, mama Sfântului Andrei Șaguna;
2 decembrie, miercuri: Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria;
3 decembrie, joi: Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani;
5 decembrie, sâmbătă: Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit;
6 decembrie, duminică: Sfântul Ierarh Nicolae;
7 decembrie, luni: Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș;
12 decembrie, sâmbătă: Sfântul Ierarh Spiridon;
13 decembrie, duminică: Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei;
19 decembrie, sâmbătă: Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești, ultima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului.
Când este ultima dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026
Ultima zi în care credincioșii pot consuma pește este sâmbătă, 19 decembrie. Începând cu 20 decembrie și până în Ajunul Crăciunului, rânduiala postului devine mai strictă, iar calendarul ortodox nu mai prevede nicio dezlegare la pește. Această perioadă este dedicată pregătirii pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, celebrată vineri, 25 decembrie.
Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, este ultima zi a postului și una dintre cele mai aspre din punct de vedere alimentar. Potrivit tradiției bisericești, unii credincioși aleg să postească până spre seară, în amintirea stelei care a vestit nașterea lui Iisus Hristos. Odată cu sărbătoarea Crăciunului, perioada celor 40 de zile de post se încheie.
Ce semnificație are dezlegarea la pește în Postul Crăciunului
Dezlegarea la pește nu înseamnă întreruperea postului, ci o îngăduință prevăzută de rânduielile bisericești în anumite zile de sărbătoare. Credincioșii pot consuma pește și preparate din pește, însă celelalte restricții alimentare rămân valabile. În zilele respective există, de asemenea, dezlegare la ulei și vin.
Postul Nașterii Domnului nu se rezumă însă la renunțarea la carne, ouă și produse lactate. Cele 40 de zile sunt o perioadă de pregătire sufletească, în care credincioșii sunt îndemnați să se roage, să se spovedească, să îi ierte pe cei care le-au greșit și să îi ajute pe oamenii aflați în nevoie. Rugăciunea, cumpătarea și faptele bune însoțesc postul alimentar, în așteptarea uneia dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății.