Gholamreza Ardeshiri, în vârstă de 58 de ani, a încetat să mai consume alimente într-o zi și a supraviețuit pe apă și băuturi acidulate, precum Pepsi și Coca-Cola, în ultimii 17 ani. Totul a început într-o noapte, în 2006, când s-a trezit cu un sentiment ciudat în gură, unul de care pur și simplu nu a putut scăpa, indiferent de câți medici a vizitat. Așa că, în cele din urmă, bărbatul a decis să evite permanent mâncarea și de atunci, susține el, „duce o viață perfect normală”.

A fost sfătuit să vadă un psihiatru

„Am avut o senzație ciudată, am simțit un obiect, ca părul, în interiorul gurii mele. Am simțit că începutul firului acestui păr a fost în interiorul gurii mele și sfârșitul său în interiorul stomacului meu, indiferent de ceea ce am făcut, nu a fost posibil pentru a elimina acest păr. Era ca și cum părul îmi stătea în gât și simțeam că mă sufoc, era atât de strâns încât nu știam ce să fac. Nu prea pot să descriu sentimentul, dar mi s-a părut o nebunie”, a declarat Gholamreza Ardeshiri, potrivit OddityCentral.

De-a lungul anilor a vizitat mai mulți medici, dar nimeni nu a putut diagnostica starea lui. Nu avea păr în gură, dar simțea că există, așa că a fost sfătuit să vadă un psihiatru. Nici asta nu a mers foarte bine, așa că a decis să renunțe în întregime la mâncare și să trăiască exclusiv din băuturi acidulate.

De asemenea, simpla vedere a mâncării îi provoacă greață. Familia lui nu mănâncă în fața lui, pentru că doar văzându-i îl îmbolnăvește. Bea trei sticle mari de bături acidulate și insistă că nu se simte niciodată flămând, acestea îi oferă toată energia de care are nevoie.

A slăbit 32 de kilograme

Gholamreza Ardeshiri le-a spus reporterilor iranieni că prima dată când a băut un pahar de suc, s-a simțit mai energizat ca niciodată, așa că a decis că acesta va fi alternativa sa la mâncare. El susține că a slăbit 32 de kilograme de când a început să bea băuturile acidulate, dar, în ciuda acestui fapt, el nu a avut probleme grave de sănătate în ultimii 17 ani.

Este pe deplin conștient de riscurile asociate consumului de băuturi acidulate bogate în zahăr, dar susține că este supus unor controale medicale de rutină și chiar a fost supus unei endoscopii, toate acestea confirmând că este sănătos. El consumă aceste băuturi zaharoase aproape exclusiv, pretinzând că bea doar o jumătate de pahar de apă și poate un pahar de ceai în fiecare săptămână.

Acum, Gholamreza Ardeshiri doarme doar 4 ore pe noapte și își petrece nopțile uitându-se la televizor și rezolvând puzzle-uri. Totodată, de când a început să trăiască pe băuturi acidulate, bărbatul susține că se simte chiar mai în formă decât înainte.

