Planta, botezată „David”, atrage numeroși curioși în Grădina Botanică Rombergpark. Însă, de la mijlocul săptămânii trecute, floarea rară a fost luată de persoane necunoscute.

„David” făcea parte din colecția permanentă a Grădinii Botanice din 2016. Planta înflorește doar o dată la câțiva ani, iar atunci atrage mii de vizitatori. În timpul înfloririi, planta răspândește un miros puternic de hoit, asemănător cu cel al cărnii în descompunere.

Alertă la o grădină botanică din Germania! A dispărut floarea-cadavru, care miroase a carne putrezită: planta atrăgea mii de vizitatori/ Profimedia

După ce frunzele plantei au căzutl, la finalul lunii spetembrie, grădinarii au acoperit din nou cu pământ tuberculul care cânterește 20–30 de kilograme. La scurt timp însă au constatat că cineva a săpat și a furat bulbul.

Grădina Botanică a depus deja plângere la poliție. „Furtul lui David ne afectează profund”, a declarat un cercetător al instituției.

Mulți vizitatori așteptau următoarea înflorire a plantei. Cercetătorul a făcut și un apel către conștiința hoților, exprimându-și speranța că aceștia vor aduce înapoi floarea „David”.