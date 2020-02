Proces BCR-BPL. Prima de la "stat" pe care zeci/sute de mii de deponenţi nu au mai încasat-o

Un nou proces colectiv bate la usa, avand in vedere de data aceasta BCR- BPL. Cunoastem ca si in trecut BCR a fost angrenata in procese de tip colectiv pe tema clauzelor abuzive, chiar ICCJ constatand in mod definitiv existenta unor clauze de natura abuziva in zeci de mii de contracte semnate de catre BCR S.A cu consumatorii.