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Justitie· 1 min citire

Primarul din Sinaia, transport de urgență la spital. I s-a făcut rău în drum spre arest

Vlad Oprea a încălcat regulile controlului judiciar

Vlad Oprea a încălcat regulile controlului judiciar

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 mai 2025, 23:39

Primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, din cauza unei crize cardiace. Edilul fusese preluat de polițiști și urma să ajungă în acest, la Câmpina.

Surse medicale au precizat, pentru Agerpres, că Oprea ar avea o criză cardiacă şi este transportat la SJU Ploieşti pentru control de specialitate.

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Curtea de Apel Bucureşti a respins, miercuri, ca nefondată contestaţia depusă de primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, şi a dispus arestarea preventivă a acestuia, pe motiv că a încălcat interdicţiile pe care le avea în cadrul măsurii controlului judiciar.

Pe 16 mai, Tribunalul Bucureşti a admis solicitarea DNA privind înlocuirea măsurii controlului judiciar pe cauţiune cu măsura arestării preventive faţă de Vlad Oprea, decizia fiind confirmată miercuri de Curtea de Apel Bucureşti, după respingerea contestaţiei depusă de edil.

Procurorii susţin că, pe 4 martie şi 13 martie 2025, Vlad Oprea s-a întâlnit, în camera tehnică a unui hotel din Sinaia, cu viceprimarul oraşului, care exercită în prezent atribuţiile de primar.

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Întâlnirile şi discuţiile dintre cei doi au fost înregistrate de anchetatori.

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