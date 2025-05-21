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Justitie· 1 min citire
Primarul din Sinaia, transport de urgență la spital. I s-a făcut rău în drum spre arest
Vlad Oprea a încălcat regulile controlului judiciar
Primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, din cauza unei crize cardiace. Edilul fusese preluat de polițiști și urma să ajungă în acest, la Câmpina.
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