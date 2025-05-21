Primarul din Sinaia, transport de urgență la spital. I s-a făcut rău în drum spre arest

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 mai 2025, 23:39

Primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, din cauza unei crize cardiace. Edilul fusese preluat de polițiști și urma să ajungă în acest, la Câmpina.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vlad opreaarestatspitalambulanta