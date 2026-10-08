Judecătorii Înaltei Curți, vizită de lucru la Luxemburg. Întâlnire cu președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 17:46

O delegație a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României a efectuat, în perioada 5-6 octombrie 2026, o vizită de lucru la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la Luxemburg. Cele două instituții au urmărit, prin această întâlnire, consolidarea dialogului jurisdicțional și dezvoltarea cooperării judiciare europene.

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