Zelenski se întâlnește cu Andy Burnham la Londra. Marea Britanie accelerează sprijinul militar pentru Ucraina

Volodimir Zelenski este așteptat miercuri, 14 octombrie, la Downing Street, pentru discuții cu premierul britanic Andy Burnham despre sprijinul militar acordat Ucrainei și intensificarea presiunii asupra Rusiei. Londra pregătește accelerarea livrărilor de rachete pentru apărarea antiaeriană, într-un moment în care deciziile și declarațiile lui Donald Trump au provocat tensiuni între Washington, Kiev și aliații europeni.
Vizita președintelui ucrainean are loc după ce administrația americană a relaxat sancțiunile asupra motorinei rusești. Guvernul britanic intenționează să folosească întâlnirea pentru a reafirma sprijinul pentru Kiev și pentru a cere partenerilor internaționali măsuri suplimentare împotriva Moscovei.
Marea Britanie grăbește livrările de rachete pentru Ucraina
Una dintre principalele teme ale discuțiilor de la Londra este consolidarea apărării antiaeriene ucrainene. Autoritățile britanice vor accelera livrările de rachete ușoare multirol, cunoscute sub denumirea LMM, folosite inclusiv împotriva dronelor rusești cu propulsie cu reacție.
Măsura se înscrie în angajamentul Marii Britanii de a furniza Ucrainei peste 5.000 de astfel de rachete în următorii patru ani, cu o finanțare de 1,6 miliarde de lire sterline. În paralel, Burnham le-a cerut miniștrilor să pregătească noi propuneri de sancțiuni, ajutor militar și sprijin financiar pentru Kiev.
Premierul britanic a subliniat, înaintea întâlnirii, că susținerea Ucrainei contribuie și la securitatea Regatului Unit. Sâmbătă, într-o convorbire telefonică cu Zelenski, acesta și-a exprimat solidaritatea cu liderul ucrainean și a reiterat necesitatea menținerii presiunii asupra Rusiei.
Decizia lui Trump privind motorina rusească tensionează relațiile cu aliații
Întâlnirea de la Downing Street se desfășoară pe fondul nemulțumirilor provocate de acordul prin care Statele Unite urmează să importe motorină din Rusia, după relaxarea sancțiunilor. Decizia Washingtonului vine într-un context electoral marcat de preocupările privind prețurile carburanților.
Zelenski a criticat înțelegerea, descriind-o drept un avantaj oferit președintelui rus Vladimir Putin. Donald Trump a reacționat cerând schimbarea conducerii Ucrainei și reproșându-i liderului de la Kiev atacurile asupra rafinăriilor rusești.
Ministrul britanic de externe, Ed Miliband, a recunoscut că aceste evoluții au generat zile dificile în relațiile cu Statele Unite. Londra a transmis însă că va continua să susțină Ucraina și să urmărească limitarea resurselor care alimentează efortul de război al Moscovei.
Londra cere sancțiuni suplimentare și restricții pentru gazul rusesc
Pe lângă ajutorul militar, guvernul britanic urmărește o coordonare mai strânsă cu aliații în privința sancțiunilor. Londra va solicita partenerilor să susțină restricțiile asupra serviciilor maritime care facilitează exporturile rusești de gaze naturale lichefiate, o măsură pe care Regatul Unit intenționează să o aplice integral.
Discuțiile includ și propunerea lui Donald Trump privind încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice. Deși aliații europeni au contestat relaxarea sancțiunilor asupra motorinei rusești, aceștia au susținut ideea opririi loviturilor care vizează sectorul energetic.
Zelenski a acuzat Rusia că a continuat să atace instalațiile energetice și infrastructura critică din Ucraina după anunțul american. Kievul consideră aceste atacuri un semnal că Moscova nu intenționează să respecte oprirea loviturilor.
Sprijinul pentru Kiev, reafirmat după schimbarea premierului britanic
Andy Burnham a preluat conducerea guvernului britanic la 20 iulie 2026, după plecarea lui Keir Starmer. La scurt timp după instalarea în funcție, el l-a primit pe Zelenski la o bază navală din Portsmouth. Întâlnirea de miercuri continuă dialogul dintre cei doi lideri privind ajutorul pentru Ucraina și presiunea asupra Rusiei.