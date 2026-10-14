Zelenski se întâlnește cu Andy Burnham la Londra. Marea Britanie accelerează sprijinul militar pentru Ucraina

Scris de Darius Stănescu Publicat: 14 oct. 2026, 08:32

Volodimir Zelenski este așteptat miercuri, 14 octombrie, la Downing Street, pentru discuții cu premierul britanic Andy Burnham despre sprijinul militar acordat Ucrainei și intensificarea presiunii asupra Rusiei. Londra pregătește accelerarea livrărilor de rachete pentru apărarea antiaeriană, într-un moment în care deciziile și declarațiile lui Donald Trump au provocat tensiuni între Washington, Kiev și aliații europeni.

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