Zece bombe artizanale, descoperite în casa bărbatului care ar fi vrut să-l asasineze pe Donald Tusk! Planul suspectului

Descoperire alarmantă în Polonia! Anchetatorii au găsit aproximativ zece bombe artizanale în locuința unui bărbat suspectat că pregătea asasinarea premierului Donald Tusk și a ministrului Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Suspectul, în vârstă de 66 de ani, a fost arestat, iar procurorii îl acuză de nouă infracțiuni grave, printre care și pregătirea răsturnării prin forță a autorităților statului.
Zece bombe artizanale, descoperite în locuința suspectului. Ce pregătea bărbatul
Autoritățile poloneze au făcut descoperirea în timpul verificărilor desfășurate în locuința bărbatului suspectat că pregătea un atentat împotriva celor doi oficiali de rang înalt. Suspectul fusese arestat duminică, 11 octombrie, după ce serviciile de securitate din Polonia au primit informații despre un posibil atentat. Autoritățile au luat imediat măsuri, iar ancheta a scos la iveală existența unor dispozitive explozive improvizate.
Purtătorul de cuvânt al Parchetului din Polonia, Piotr Skiba, a anunțat că în apartamentul bărbatului au fost descoperite aproximativ zece bombe artizanale. Una dintre acestea era o grenadă acustică în interiorul căreia se aflau bile metalice. Potrivit procurorului, dispozitivul ar fi putut avea un efect asemănător unei grenade cu fragmentare.
Suspectul ar fi încercat să recruteze persoane înarmate pentru atentat
Bărbatul, identificat de autorități drept Krzysztof N., ar fi încercat să atragă de partea sa mai multe persoane care dețineau arme de foc.
Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit să pregătească un atac împotriva premierului Donald Tusk și a ministrului Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Procurorii i-au adus nouă acuzații, inclusiv cea privind pregătirea răsturnării prin forță a autorităților statului. Anchetatorii încearcă să stabilească amploarea planului și dacă alte persoane ar fi urmat să participe la punerea lui în aplicare, conform Agerpres.
În timpul audierilor, suspectul nu a recunoscut acuzațiile și a refuzat să ofere explicații în legătură cu faptele investigate.
Bărbatul riscă până la 15 ani de închisoare
Krzysztof N. a fost reținut duminică, iar anchetatorii au continuat cercetările pentru a stabili cum au fost procurate dispozitivele explozive și ce intenționa să facă suspectul cu acestea. Potrivit procurorilor polonezi, pentru cea mai gravă dintre infracțiunile de care este acuzat, bărbatul riscă o pedeapsă cuprinsă între doi și 15 ani de închisoare, dacă va fi găsit vinovat.
Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost pregătit atacul asupra celor doi oficiali polonezi.