Zece bombe artizanale, descoperite în casa bărbatului care ar fi vrut să-l asasineze pe Donald Tusk! Planul suspectului

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 oct. 2026, 07:07

Descoperire alarmantă în Polonia! Anchetatorii au găsit aproximativ zece bombe artizanale în locuința unui bărbat suspectat că pregătea asasinarea premierului Donald Tusk și a ministrului Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Suspectul, în vârstă de 66 de ani, a fost arestat, iar procurorii îl acuză de nouă infracțiuni grave, printre care și pregătirea răsturnării prin forță a autorităților statului.

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