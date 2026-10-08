Vucic a ajuns să „dezbată” cu o piatră înaintea alegerilor din Serbia. Opoziția îl refuză, iar replica vine dintr-o grădină
Vucic a ajuns să „dezbată” cu o piatră înaintea alegerilor din Serbia
Aleksandar Vucic a ironizat opoziția într-un videoclip în care „dezbaterea” electorală are loc cu o piatră, în timp ce rivalii îi reproșează lipsa dialogului.
Gestul vine în contextul alegerilor anticipate din 25 octombrie, la care Vucic candidează pentru postul de prim-ministru după demisia recentă din funcția de președinte al Serbiei.
Agenția EFE relatează că fostul șef al statului sârb a folosit videoclipul pentru a critica refuzul opoziției de a participa la o dezbatere electorală. În același timp, EFE observă că Vucic nu a menționat în mesajul său faptul că el însuși a refuzat asemenea confruntări televizate în perioada de aproximativ 14 ani în care s-a aflat la putere.
Vucic și-a găsit un „adversar” în grădina tatălui său
În imaginile publicate de politician, Vucic este așezat într-o grădină, în fața unui scaun pe care se află o piatră. Lângă aceasta este pusă și fotografia lui Ilija Srdanovic, liderul Listei Studenților, formațiunea de opoziție care reprezintă principalul rival al lui Vucic la alegerile anticipate.
Piatra nu a fost aleasă întâmplător. Ea reprezintă o ironie la adresa adversarilor politici ai lui Vucic, care au susținut că până și o piatră ar fi capabilă să îl învingă pe acesta la urne.
Politicianul a transformat astfel scena într-o parodie a unei dezbateri electorale, prezentând piatra drept interlocutorul său.
„Și oricât i-am invitat, răspunsul a fost: 'Vucic, te ignorăm'. De aceea am pregătit o scenă specială aici, în grădina tatălui meu din Jajinci”, ironizează politicianul populist și naționalist.
Prin videoclipul său, Vucic încearcă să transforme refuzul opoziției de a participa la dezbatere într-un argument împotriva rivalilor săi, sugerând că aceștia nu sunt dispuși să intre într-o confruntare electorală directă.
Liderul opoziției i-a răspuns tot ironic
Ilija Srdanovic nu a lăsat videoclipul fără replică. Medicul și profesorul de medicină de la Universitatea din Novi Sad a răspuns printr-un mesaj ironic publicat pe contul său de Instagram.
Srdanovic a făcut referire la „piatra filosofală”, afirmând că, deși aceasta a fost descoperită, problema ar fi că încă nu a fost găsită persoana capabilă să știe cum să o folosească.
Liderul Listei Studenților a explicat și motivul pentru care a refuzat invitația lui Vucic la dezbatere. Potrivit acestuia, oferta nu ar fi una sinceră, iar intenția fostului președinte ar fi, în realitate, să reducă întreaga mișcare de opoziție la o singură persoană pe care să o poată ataca.
„Nu este deloc interesat de o conversație cu mine”, a spus Srdanovic pentru a-și justifica refuzul.
Srdanovic este medic și profesor de medicină la Universitatea din Novi Sad și conduce Lista Studenților, partidul de opoziție care a devenit principalul rival al lui Vucic în perspectiva scrutinului anticipat din 25 octombrie.
Vucic conduce Serbia de ani de zile
Aleksandar Vucic a ocupat funcția de prim-ministru al Serbiei între 2014 și 2017. În 2017 a fost ales președinte, iar în 2022 a obținut un al doilea și ultim mandat, în condițiile limitărilor prevăzute de Constituție.
Mandatul său prezidențial urma să se încheie în aprilie anul viitor.
Formațiunea sa politică, SNS, a obținut o majoritate absolută la alegerile legislative anticipate organizate în decembrie 2023.
Cariera politică a lui Vucic în funcții importante a început însă cu mult timp înainte. Între 1998 și 2000, el a fost ministru al informațiilor în timpul regimului condus de Slobodan Milosevic.
Milosevic a murit la Haga, unde era judecat pentru crime de război.
Vucic nu a mai participat la o dezbatere televizată din 2012
În atacurile sale la adresa studenților, care se află în centrul unei ample mișcări de protest împotriva puterii lui Vucic în ultimii doi ani, fostul președinte nu a făcut însă referire la propriul său istoric în privința dezbaterilor televizate.
Potrivit Asociației Jurnaliștilor Independenți din Serbia, Vucic nu a mai participat la o dezbatere televizată din 2012, perioadă în care ocupa funcția de viceprim-ministru.
Săptămânalul belgrădean Vreme a remarcat contradicția dintre invitația lansată acum de Vucic și faptul că acesta a evitat timp de ani de zile confruntările televizate cu adversarii politici.
„Aleksandar Vucic le-a oferit studenților o dezbatere televizată, dar toate aceste oferte au venit prea târziu. Timp de un deceniu și jumătate, Serbia a așteptat ca Vucic să fie de acord să stea de vorbă într-un platou (de televiziune - n.r.) cu cineva care gândește diferit”, a scris săptămânalul belgrădean Vreme.
La rândul său, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a consemnat situația în raportul său referitor la alegerile prezidențiale din 2017.
„Vucic a ales, pentru că avea acest drept, să nu participe la dezbaterile televizate dintre candidați”, a remarcat Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în raportul său privind alegerile prezidențiale din 2017.
În același document, OSCE a criticat efectul pe care această decizie l-a avut asupra celorlalți candidați înscriși în cursa electorală.
În raportul respectiv, OSCE a criticat faptul că „acest lucru i-a lăsat pe contracandidații săi fără posibilitatea de a-l confrunta direct, în condiții de egalitate”.
Studenții au devenit principala forță a protestelor
Conflictul electoral dintre Vucic și opoziție are loc pe fondul unei serii de proteste cetățenești care au avut loc în Serbia de la venirea sa la putere.
Vucic a convocat alegeri anticipate și de această dată, așa cum a făcut și în cazul scrutinului anterior, astfel încât votul să aibă loc cu un an mai devreme decât era prevăzut inițial.
Liderul naționalist s-a confruntat cu mai multe valuri de proteste cetățenești în perioada în care s-a aflat la conducerea Serbiei.
Cele mai ample manifestații au fost conduse de studenți și au început după moartea a 16 persoane într-un incident produs în noiembrie 2024. Atunci, o copertină s-a prăbușit la o gară din Novi Sad care fusese recent renovată de companii chineze.
Primele manifestații au avut ca obiectiv stabilirea responsabilităților pentru tragedie. Ulterior, protestele au căpătat o amploare mai mare și s-au transformat într-o contestare a modului în care este guvernată Serbia.
O parte dintre sârbi consideră că manifestațiile reprezintă o denunțare a autoritarismului și a corupției despre care susțin că sunt în creștere în guvernarea lui Vucic.
Opoziția conduce în cel mai recent sondaj
Cursa electorală se anunță strânsă, cel puțin potrivit unui sondaj realizat la sfârșitul lunii septembrie.
Datele sondajului indică faptul că partidul SNS, condus de Vucic, ar avea 41,7% din intențiile de vot.
În același timp, Lista Studenților, formațiunea de opoziție aflată în centrul disputei privind dezbaterea electorală, ar obține 44,5% din intențiile de vot.
Scrutinul anticipat este programat pentru 25 octombrie, iar confruntarea dintre Vucic și opoziție are loc după luni de proteste conduse de studenți și într-un moment în care cele două tabere se acuză reciproc în legătură cu modul în care ar trebui să arate competiția politică din Serbia.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News