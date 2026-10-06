Von der Leyen, avertisment privind Marea Neagră: „Atacurile asupra transportului civil maritim sunt inacceptabile”

Ursula von der Leyen avertizează că situația de securitate din Marea Neagră devine tot mai îngrijorătoare, după ce, potrivit mesajului său, două nave comerciale au fost lovite în zona economică a Bulgariei, iar o navă turcească încărcată cu grâu ucrainean a fost lovită și scufundată în largul coastelor României. Ea condamnă atacurile asupra transportului civil maritim și transmite un mesaj de solidaritate cu statele membre de pe flancul estic al Uniunii Europene.
Nave comerciale lovite în Marea Neagră
În mesajul său, Ursula von der Leyen atrage atenția asupra pericolelor la care sunt expuse navele comerciale și echipajele acestora.
„Situația din Marea Neagră este din ce în ce mai îngrijorătoare. Navele comerciale – și echipajele nevinovate – sunt vizate, cu vieți pierdute deja pe mare”, afirmă aceasta pe X.
Potrivit declarației, două nave comerciale au fost lovite în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră în ziua transmiterii mesajului.
Incidentele ar fi avut loc la o zi după lovirea și scufundarea unei nave turcești care transporta grâu ucrainean în largul coastelor României, precizează von der Leyen.
Circumstanțele incidentelor, încă neclarificate
Ursula von der Leyen subliniază că împrejurările exacte ale incidentelor nu au fost încă stabilite.
„Deși circumstanțele exacte ale acestor incidente sunt încă în curs de stabilire, evoluțiile sunt foarte îngrijorătoare”, transmite aceasta.
Mesajul nu identifică responsabilii și nu precizează cauzele lovirii navelor. De asemenea, nu oferă un bilanț al victimelor pentru fiecare incident, deși menționează că au fost deja pierdute vieți pe mare.
Solidaritate cu statele flancului estic
Ursula von der Leyen condamnă atacurile asupra navigației civile și reafirmă solidaritatea cu statele membre de pe flancul estic.
„Atacurile asupra transportului civil maritim sunt inacceptabile. Ne aflăm în solidaritate deplină cu Statele noastre Membre de pe flancul estic”, se arată în mesaj.