Von der Leyen, avertisment privind Marea Neagră: „Atacurile asupra transportului civil maritim sunt inacceptabile”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 oct. 2026, 16:28

Ursula von der Leyen avertizează că situația de securitate din Marea Neagră devine tot mai îngrijorătoare, după ce, potrivit mesajului său, două nave comerciale au fost lovite în zona economică a Bulgariei, iar o navă turcească încărcată cu grâu ucrainean a fost lovită și scufundată în largul coastelor României. Ea condamnă atacurile asupra transportului civil maritim și transmite un mesaj de solidaritate cu statele membre de pe flancul estic al Uniunii Europene.

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