Un mort în apropiere de Moscova după un atac cu drone ucrainene. În Siberia a fost lovită cea mai mare rafinărie a Rusiei
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Un bărbat de 57 de ani a murit joi după-amiază în orașul Podolsk, din regiunea Moscova, în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei. O femeie de 37 de ani a fost rănită, trei mașini au luat foc, iar geamurile unui bloc de locuințe din apropiere au fost sparte.
Atacul a avut loc în cartierul Klimovsk din Podolsk, localitate aflată la aproximativ 40 de kilometri sud de Moscova, potrivit guvernatorului regiunii, Andrei Vorobiov.
Un bărbat de 57 de ani a murit la Podolsk
Andrei Vorobiov a anunțat că bărbatul a murit în urma atacului cu drone asupra cartierului Klimovsk. Guvernatorul a transmis condoleanțe familiei victimei și a precizat că serviciile de urgență au intervenit în zona afectată, scrie The Moscow Times.
În urma atacului, pe bulevardul 50 de ani de la Octombrie au izbucnit incendii la trei autoturisme. Focul a fost stins de pompieri, iar o femeie de 37 de ani a fost rănită. Starea acesteia era evaluată de autorități.
Unda de șoc a spart geamurile unui bloc de locuințe aflat în apropiere. Potrivit guvernatorului, structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată, iar pentru locatari nu exista pericolul prăbușirii clădirii, scrie Vedomosti.
Aeroporturile din jurul Moscovei au fost afectate
În timpul alertei aeriene, autoritățile aviatice ruse au introdus temporar restricții pentru decolările și aterizările de pe aeroporturile Domodedovo, Vnukovo și Jukovski.
Măsura a fost luată pentru protejarea traficului aerian în timpul atacului cu drone.
Restricțiile au provocat întârzieri și anulări de curse. În cazul aeroportului Vnukovo, presa rusă relata că aproximativ 50 de zboruri fuseseră întârziate sau anulate.
Atacul asupra Podolskului are loc la doar două zile după un alt atac de amploare asupra regiunii Moscova, în urma căruia doi oameni au fost uciși și alți nouă răniți, potrivit autorităților regionale ruse.
Dronele au ajuns și la Omsk, în vestul Siberiei
În aceeași zi, un alt atac cu drone a fost raportat la mii de kilometri de Ucraina, în regiunea Omsk din vestul Siberiei, scrie Kyiv Independent.
Guvernatorul Vitali Hoțenko a anunțat că dronele au atacat o zonă industrială din nordul orașului Omsk. Autoritățile ruse au spus că apărarea antiaeriană a intervenit, iar serviciile operative au fost mobilizate.
În paralel, informații publicate de martori și imagini apărute online indicau că ținta atacului ar fi fost rafinăria de petrol din Omsk, cea mai mare rafinărie de acest tip din Rusia.
Ucraina confirmă lovirea rafinăriei
Statul Major al armatei ucrainene a confirmat ulterior că forțele sale au lovit rafinăria de petrol din Omsk.
Potrivit părții ucrainene, instalația se află la peste 2.500 de kilometri de granița Ucrainei și reprezintă cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, cu o capacitate anuală de procesare de peste 21 de milioane de tone de țiței.
Compania ucraineană de armament Fire Point a afirmat că atacul a fost efectuat cu drone de atac FP-1 cu rază lungă de acțiune și că în urma loviturii a izbucnit un incendiu la rafinărie. Aceste informații privind tipul dronelor și amploarea pagubelor provin din partea ucraineană.
Rafinăria din Omsk fusese deja atacată pe 6 iulie 2026. La acel moment, Statul Major ucrainean a afirmat că fusese lovită instalația principală de distilare a țițeiului ELOU-AVT-11, cu o capacitate proiectată de procesare de 8,4 milioane de tone de petrol pe an.
O țintă aflată la mii de kilometri de Ucraina
Atacul asupra rafinăriei din Omsk evidențiază distanța tot mai mare la care Ucraina încearcă să lovească infrastructura energetică din Rusia.
Rafinăria se află în vestul Siberiei, la peste 2.500 de kilometri de teritoriul ucrainean. Instalația produce combustibili, lubrifianți și produse petrochimice și are un rol important în sistemul energetic și industrial al Rusiei.
În cazul atacului de joi, guvernatorul regiunii Omsk a vorbit despre lovirea unui „nod industrial din nord”, fără să confirme inițial că rafinăria a fost ținta. Confirmarea privind lovirea rafinăriei a venit ulterior din partea Statului Major ucrainean.
Astfel, în aceeași zi, dronele au provocat o victimă în zona metropolitană a Moscovei, la aproximativ 40 de kilometri de capitala Rusiei, în timp ce un alt atac a vizat o instalație petrolieră aflată în adâncul teritoriului rus, în regiunea Omsk.
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