Un mort în apropiere de Moscova după un atac cu drone ucrainene. În Siberia a fost lovită cea mai mare rafinărie a Rusiei

Publicat 8 oct. 2026, 23:55 Sursă The Moscow Times

Un bărbat de 57 de ani a murit joi după-amiază în orașul Podolsk, din regiunea Moscova, în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei. O femeie de 37 de ani a fost rănită, trei mașini au luat foc, iar geamurile unui bloc de locuințe din apropiere au fost sparte.

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