UE aprobă aproape 8 miliarde de euro pentru Ucraina, cea mai mare plată de până acum
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Ajutorul UE pentru Ucraina ajunge la un nivel record, după ce Kievul a îndeplinit peste 20 de obiective de reformă. Aproape 8 miliarde de euro vor fi puse la dispoziția țării, iar Bruxelles-ul pregătește și un nou împrumut de zeci de miliarde.
Uniunea Europeană a aprobat luni o finanțare de aproape 8 miliarde de euro pentru Ucraina, aceasta fiind cea mai mare sumă acordată vreodată Kievului printr-o singură plată în cadrul mecanismului european Ukraine Facility. Decizia Consiliului UE vine după ce autoritățile ucrainene au îndeplinit peste 20 de obiective de reformă, în domenii esențiale precum justiția, combaterea corupției și sectorul energetic. Potrivit informațiilor publicate luni de Consiliul Uniunii Europene, aproximativ 5 miliarde de euro din această tranșă provin din resursele puse la dispoziție prin împrumutul de sprijin pentru Ucraina din 2026.
Aproape 8 miliarde de euro pentru Ucraina, după îndeplinirea a peste 20 de obiective
Decizia adoptată luni de Consiliul Uniunii Europene permite Kievului să primească în perioada următoare puțin sub 8 miliarde de euro. Este cea mai mare plată unică efectuată vreodată de blocul comunitar pentru Ucraina prin intermediul programului Ukraine Facility, instrumentul financiar destinat sprijinirii redresării și modernizării țării.
Potrivit comunicatului oficial al Consiliului UE, deblocarea banilor a fost posibilă după ce Ucraina a îndeplinit peste 20 de obiective asumate în cadrul planului său de reforme. Acestea au vizat mai multe sectoare strategice, printre care funcționarea sistemului judiciar, combaterea corupției și a spălării banilor, piețele financiare și administrarea bunurilor publice.
Lista domeniilor în care Kievul a trebuit să facă progrese include și dezvoltarea capitalului uman, îmbunătățirea mediului de afaceri, descentralizarea și politicile regionale. De asemenea, au fost urmărite reforme în sectorul energetic, agricultură și industria agroalimentară, transformarea digitală și protecția mediului.
Publicația Kyiv Independent precizează că suma aprobată se ridică la aproximativ 7,9 miliarde de euro, echivalentul a 8,7 miliarde de dolari. Din total, aproximativ 5 miliarde de euro provin din împrumutul de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, aprobat în aprilie 2026.
Zelenski a mulțumit conducerii europene pentru aprobarea finanțării
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat hotărârea Consiliului UE și i-a mulțumit în mod special președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru sprijinul acordat Kievului.
Liderul de la Kiev a transmis că rezistența financiară a țării sale are o importanță majoră nu doar pentru Ucraina, ci și pentru securitatea celorlalte state europene.
„Le mulțumesc tuturor celor din Europa care fac posibili pași atât de importanți. Rezistența financiară a Ucrainei este esențială pentru a garanta securitatea noastră europeană comună”, a scris Zelenski pe rețeaua X.
Potrivit relatărilor publicate luni de Kyiv Independent, președintele ucrainean i-a mulțumit Ursulei von der Leyen și pentru eforturile depuse în vederea accelerării pregătirii acestei plăți, în condițiile în care necesarul financiar al țării crește înaintea iernii, iar Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice, sistemelor de încălzire și alimentării cu apă.
Și premierul ucrainean Serhii Korețki a reacționat după decizia europeană. Acesta a declarat că, odată cu noua tranșă, Ucraina va ajunge la un total de 13,57 miliarde de euro primite în 2026 prin mecanismul Ukraine Facility. Oficialul a subliniat că finanțarea este esențială pentru menținerea stabilității financiare și acoperirea nevoilor prioritare ale statului în condițiile războiului.
Peste 40 de miliarde de euro ajung în Ucraina prin mecanismul european
Programul Ukraine Facility a fost înființat la 1 martie 2024 și pune la dispoziția Ucrainei peste 50 de miliarde de euro, sub formă de împrumuturi și granturi, pentru perioada până în 2027.
O parte importantă a acestei finanțări, de peste 40 de miliarde de euro, este destinată reformelor și investițiilor prevăzute în Ukraine Plan, foaia de parcurs stabilită pentru redresarea economică, reconstrucția și modernizarea țării, precum și pentru apropierea de obiectivele integrării europene.
Banii sunt acordați în tranșe, iar plățile depind de îndeplinirea angajamentelor asumate de autoritățile ucrainene. Odată cu efectuarea celei de-a noua plăți, totalul fondurilor primite de Kiev prin Ukraine Plan, de la jumătatea anului 2024, va depăși 40 de miliarde de euro, potrivit Consiliului UE.
Finanțarea are rolul de a susține stabilitatea macrofinanciară a Ucrainei, de a contribui la redresarea și modernizarea economiei și de a permite funcționarea în continuare a administrației publice. Totodată, mecanismul urmărește să sprijine reformele necesare pentru apropierea țării de Uniunea Europeană.
Ucraina are nevoie de alte zeci de miliarde de euro, iar Bruxelles-ul pregătește un nou împrumut
În ciuda sumelor importante primite de la partenerii europeni de la începutul invaziei ruse la scară largă, Ucraina continuă să se confrunte cu un deficit financiar major. În octombrie, Volodimir Zelenski a avertizat că țara sa va avea nevoie de încă 70 de miliarde de euro în 2027 pentru a-și acoperi necesitățile financiare.
De la declanșarea invaziei ruse din februarie 2022, Uniunea Europeană a mobilizat peste 235 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei, prin ajutor bugetar și militar.
Problema finanțării pentru anul viitor este abordată și în presa internațională. Financial Times relatează luni că Executivul european pregătește o propunere pentru un nou împrumut de 45 de miliarde de euro destinat Kievului. Suma ar urma să fie atrasă prin intermediul bugetului comun al Uniunii Europene, iar propunerea ar trebui prezentată statelor membre înaintea următorului summit european.
Potrivit publicației britanice, noul mecanism ar urma să contribuie la acoperirea unei părți importante din deficitul financiar al Ucrainei, estimat la 70 de miliarde de euro pentru anul viitor. Statele membre ar trebui să susțină în unanimitate inițiativa, însă există deja opoziție din partea unor guverne europene, inclusiv cele din Cehia, Slovacia, Ungaria și Bulgaria.
Liderii europeni urmează să discute viitoarea finanțare a Ucrainei la summitul programat pentru 26-27 noiembrie. În paralel, Comisia Europeană trebuie să prezinte propunerea privind noul împrumut, în contextul presiunilor tot mai mari asupra bugetului de război al Kievului.
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