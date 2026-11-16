UE aprobă aproape 8 miliarde de euro pentru Ucraina, cea mai mare plată de până acum

Publicat 16 nov. 2026, 16:11 Actualizat 16 nov. 2026, 16:24

Ajutorul UE pentru Ucraina ajunge la un nivel record, după ce Kievul a îndeplinit peste 20 de obiective de reformă. Aproape 8 miliarde de euro vor fi puse la dispoziția țării, iar Bruxelles-ul pregătește și un nou împrumut de zeci de miliarde.

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