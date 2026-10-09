Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, la cel mai scăzut nivel din ultimele două luni. Exporturile de petrol, redirecționate către rute alternative

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 9 oct. 2026, 11:49

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut semnificativ în ultimele zile, pe fondul intensificării atacurilor asupra petrolierelor și al riscurilor de securitate din regiune. În paralel, exportatorii din Orientul Mijlociu și-au redirecționat o parte din transporturi către alte rute, pentru a compensa reducerea traficului prin această cale maritimă strategică.

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