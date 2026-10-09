Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, la cel mai scăzut nivel din ultimele două luni. Exporturile de petrol, redirecționate către rute alternative

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut semnificativ în ultimele zile, pe fondul intensificării atacurilor asupra petrolierelor și al riscurilor de securitate din regiune. În paralel, exportatorii din Orientul Mijlociu și-au redirecționat o parte din transporturi către alte rute, pentru a compensa reducerea traficului prin această cale maritimă strategică.
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, în scădere pe fondul atacurilor
Marți, doar șapte nave care transportau mărfuri au traversat Strâmtoarea Ormuz, cel mai mic număr înregistrat după 23 iulie, potrivit companiei de analiză Kpler. Miercuri, traficul a crescut ușor, la zece nave, însă a rămas mult sub nivelul de peste 20 de nave pe zi consemnat duminică și luni.
Volumul de petrol brut transportat prin strâmtoare a scăzut cu 27% față de maximul atins în timpul războiului, în săptămâna precedentă, ajungând la cel puțin 10,1 milioane de barili pe zi. Datele au fost prezentate de analiștii Kpler Emmanuel Belostrino și Yui Torikata într-o notă publicată pe 6 octombrie.
Potrivit acestora, volumul a revenit la media din septembrie, dar reprezintă doar 74% din nivelul anterior conflictului. Cea mai mare parte a scăderii a fost determinată de reducerea transferurilor de petrol între petroliere în Golful Oman.
Datele furnizate de LSEG arată că marți au traversat strâmtoarea opt nave, față de 14 în ziua precedentă. Patru nave au intrat în strâmtoare, iar alte patru au ieșit. Printre acestea s-au numărat cinci petroliere și nava pentru transportul gazelor naturale lichefiate Al Mafyar, încărcată la Ras Laffan, în Qatar, și având ca destinație portul Qasim din Pakistan.
Statisticile nu includ navele care navighează cu sistemele automate de identificare (AIS) dezactivate, pentru a evita detectarea.
Conform unor surse din domeniul securității maritime, atacurile asupra petrolierelor care traversează Strâmtoarea Ormuz au atins săptămâna trecută cel mai ridicat nivel săptămânal de la începutul războiului cu Iranul. Incidentele au loc în contextul în care producătorii din Golf încearcă să își majoreze exporturile.
În cel mai recent caz, un petrolier a fost lovit de proiectile la aproximativ 51 de mile marine nord de localitatea Madinat ash Shamal din Qatar. Incidentul s-a soldat cu victime, potrivit unui anunț făcut miercuri de agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime UKMTO.
Exporturile de petrol, redirecționate către rute alternative
Reducerea traficului prin Strâmtoarea Ormuz a fost compensată parțial prin creșterea exporturilor de petrol de pe coasta Golfului Oman și prin Marea Roșie. Acestea au ajuns la 6,7 milioane de barili pe zi, de peste două ori mai mult decât înainte de război, potrivit Kpler.
Totodată, reconfigurarea rutelor de transport a permis menținerea exporturilor totale de petrol brut din Orientul Mijlociu la nivelurile înregistrate înainte de conflict, în pofida reducerii volumelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.
Înainte de izbucnirea războiului, pe 28 februarie, aproximativ 125 de nave comerciale de mari dimensiuni traversau zilnic strâmtoarea. Acestea includeau petroliere, nave pentru transportul gazelor naturale lichefiate, vrachiere și portcontainere.
Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial cu energie. Înainte de conflict, prin această cale tranzitau volume echivalente cu aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol brut și gaze naturale lichefiate.