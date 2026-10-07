Shakira l-a chemat din nou pe Gerard Piqué în fața judecătorilor. Ce a declanșat noul conflict
Shakira. Foto: Profimedia
Shakira și Gerard Piqué s-au întâlnit din nou în fața judecătorilor, la aproape patru ani după ce au ajuns la un acord privind custodia celor doi copii ai lor. Marți, 6 octombrie, artista columbiană și fostul fotbalist au fost prezenți la Tribunalul de Primă Instanță numărul 18 din Barcelona, specializat în probleme de familie.
De această dată, disputa nu privește timpul pe care Milan și Sasha îl petrec cu tatăl lor, ci modul în care sunt organizate deplasările copiilor între Statele Unite și Spania. Negocierile purtate între cele două părți nu au dus la un nou acord, astfel că problema a ajuns din nou în fața instanței. Relatările publicate de presa internațională confirmă că solicitarea Shakirei vizează în special călătoriile transatlantice scurte ale copiilor, scrie El Pais.
Shakira nu vrea să reducă timpul petrecut de copii cu Piqué
Atât Shakira, cât și Gerard Piqué s-au prezentat personal la tribunal, fiecare fiind însoțit de avocatul său. Artista a ajuns la Ciutat de la Justicia în jurul orei 10:00, alături de avocata Carmen Varela, în timp ce fostul fotbalist este reprezentat de Ramon Tamborero.
Miza procesului este reprezentată de deplasările pe care Milan și Sasha trebuie să le facă pentru a-și vedea tatăl. Cei doi copii locuiesc în principal cu Shakira, în Miami, în timp ce Piqué locuiește în Barcelona.
Echipa juridică a cântăreței a ținut să precizeze că aceasta nu încearcă să reducă timpul pe care băieții îl petrec alături de tatăl lor. Problema ridicată de Shakira este felul în care este împărțit efortul călătoriilor dintre cele două continente.
„Shakira cere ca efortul să nu fie suportat doar de copii”, este mesajul transmis de reprezentanții artistei, conform Marca.
Și relatările publicate de EL PAÍS și AFP susțin aceeași idee: cererea artistei este legată de împărțirea responsabilității pentru deplasările dintre Miami și Barcelona, nu de diminuarea timpului petrecut de Milan și Sasha cu Piqué.
Propunerea care l-ar obliga pe Piqué să meargă la Miami
Varianta propusă de Shakira este ca Gerard Piqué să călătorească la Miami în perioadele de vacanță mai scurte. În acest fel, copiii nu ar mai fi nevoiți să traverseze Atlanticul pentru vizite care durează doar câteva zile.
Pentru artistă, distanța dintre Miami și Barcelona reprezintă o problemă atunci când perioadele petrecute cu tatăl lor sunt scurte. O călătorie peste Atlantic presupune nu doar ore petrecute în avion, ci și schimbarea fusului orar și o modificare a programului obișnuit al copiilor.
Shakira susține că, dacă Piqué ar merge la Miami în aceste perioade, Milan și Sasha ar putea să își păstreze mai ușor rutina de zi cu zi. Propunerea urmărește ca aceștia să aibă mai mult timp la dispoziție pentru școală, viața socială și familie, fără ca fiecare perioadă scurtă petrecută cu tatăl lor să fie însoțită de un drum transatlantic.
EL PAÍS relatează că solicitarea este formulată tocmai în jurul vacanțelor de câteva zile, când copiii ar evita un drum scurt până în Europa și revenirea rapidă în Statele Unite.
Milan are 13 ani, iar Sasha are 11 ani
Milan și Sasha au acum 13, respectiv 11 ani. Cei doi locuiesc în Miami împreună cu mama lor, după ce Shakira a părăsit Barcelona în urma acordului de custodie încheiat cu Piqué în noiembrie 2022.
Copiii s-au mutat ulterior în Statele Unite, iar distanța dintre locuința lor și Barcelona a devenit un element important în modul în care este pus în practică acordul privind vizitele tatălui.
Reprezentanții Shakirei susțin că schimbarea modului în care sunt organizate călătoriile ar contribui la menținerea stabilității copiilor. În opinia echipei artistei, păstrarea unei rutine cât mai constante este legată de bunăstarea lor emoțională, fizică și academică.
În acest context, cererea depusă la tribunal nu urmărește modificarea relației dintre copii și tatăl lor, ci schimbarea modului în care aceștia ajung de la Miami la Barcelona și înapoi.
Ce spune echipa lui Gerard Piqué
De partea cealaltă, reprezentanții lui Gerard Piqué au ales să nu ofere detalii despre procedura aflată pe rol.
Avocații fostului fotbalist au transmis că nu vor face declarații în legătură cu acest caz.
Astfel, poziția publică prezentată în legătură cu solicitarea venită din partea Shakirei este, în principal, cea exprimată de echipa juridică a cântăreței. Instanța trebuie să analizeze acum dacă actualul mod de organizare a vizitelor și călătoriilor dintre Miami și Barcelona trebuie modificat.
Totul a pornit de la acordul din 2022
Noua dispută readuce în atenție negocierile dificile purtate de Shakira și Gerard Piqué în 2022. După luni de discuții, cei doi au ajuns la un acord privind custodia copiilor, iar înțelegerea a fost ulterior ratificată în fața unui judecător din Barcelona.
Acordul a permis artistei să se mute la Miami împreună cu Milan și Sasha. Piqué a primit dreptul de a petrece perioade regulate alături de copii, în ciuda faptului că aceștia urmau să locuiască peste ocean.
În decembrie 2022, cei doi au ratificat în fața instanței înțelegerea privind separarea și programul copiilor. Relatările recente din presa internațională confirmă că actuala procedură reprezintă o revizuire a acelui aranjament, nu o reluare de la zero a acordului privind copiii.
La momentul respectiv, Shakira și Piqué au transmis într-un comunicat comun că prioritatea lor era să le ofere copiilor „cea mai mare siguranță și protecție” și să le permită să-și continue viața într-un mediu sigur și liniștit.
Aproape patru ani mai târziu, tocmai modul în care această înțelegere este aplicat în cazul călătoriilor dintre cele două continente a ajuns din nou în fața judecătorilor.
De ce sunt importante vacanțele scurte
Problema ridicată de Shakira este legată în special de perioadele în care Milan și Sasha au doar câteva zile libere. Într-un asemenea interval, o călătorie Miami-Barcelona și retur poate ocupa o parte importantă din perioada în care copiii ar trebui să se bucure de vacanță.
Pe lângă durata zborurilor, apare și diferența de fus orar dintre cele două orașe. Potrivit echipei artistei, aceste deplasări repetate pot afecta rutina copiilor și pot face mai dificilă menținerea programului lor obișnuit.
Propunerea este, prin urmare, ca în cazul vacanțelor scurte să fie Piqué cel care traversează Atlanticul. Copiii ar rămâne în mediul lor obișnuit din Miami, iar timpul petrecut cu tatăl lor ar putea fi păstrat fără ca fiecare vizită scurtă să presupună o călătorie dus-întors între Statele Unite și Spania.
Această formulare a solicitării este confirmată și de presa spaniolă, care relatează că obiectivul Shakirei este păstrarea pentru mai mult timp a rutinei școlare, sociale și familiale a copiilor.
Shakira a revenit în atenția publică și prin aparițiile de la Cupa Mondială
În paralel cu disputa juridică privind programul copiilor, Shakira a avut în 2026 un an important pe plan profesional, inclusiv prin aparițiile asociate Cupei Mondiale.
Artista a fost implicată în evenimentele muzicale ale Cupei Mondiale 2026, iar piesa „Dai Dai”, realizată împreună cu Burna Boy, a fost desemnată cântecul oficial al competiției. FIFA a confirmat implicarea celor doi în proiect și rolul piesei în cadrul turneului.
De asemenea, informațiile publicate despre eveniment arată că Shakira a avut un rol important în spectacolul muzical asociat Cupei Mondiale, competiție care a inclus pentru prima dată un show de pauză la finală.
În materialul inițial, câștigurile artistei de pe urma Cupei Mondiale 2026 sunt estimate la 20 de milioane de dolari, sumă atribuită aparițiilor sale și reclamelor din timpul competiției, potrivit The Sun. Estimarea este prezentată în articol prin declarațiile expertului în branduri și advertising Nick Ede.
„Se estimează că Shakira va avea un câștig masiv de pe urma Cupei Mondiale. Numeroasele sale apariții au declanşat şi o creștere masivă a albumelor pe care le-a vândut.
Există o istorie între cântăreaţă şi Cupa Mondială, astfel că fiecare turneu reaprinde interesul pentru muzica și brandul ei.
Prezenţa ei la ceremonia de deschidere și la finală i-au consolidat statutul de una dintre cele mai mari vedete din lume”, a explicat Nick Ede, expert în branduri și advertising, pentru sursa citată.
În ceea ce privește procedura de la Barcelona, însă, miza este acum mult mai personală: modul în care Milan și Sasha își vor petrece perioadele de vacanță alături de tatăl lor și cine va suporta, în principal, drumurile dintre Miami și Barcelona.
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