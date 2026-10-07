Shakira l-a chemat din nou pe Gerard Piqué în fața judecătorilor. Ce a declanșat noul conflict

Publicat 7 oct. 2026, 16:33 Sursă El Pais

Shakira și Gerard Piqué s-au întâlnit din nou în fața judecătorilor, la aproape patru ani după ce au ajuns la un acord privind custodia celor doi copii ai lor. Marți, 6 octombrie, artista columbiană și fostul fotbalist au fost prezenți la Tribunalul de Primă Instanță numărul 18 din Barcelona, specializat în probleme de familie.

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