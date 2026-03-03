Sfârșitul unei epoci: a murit Benedetto „Nitto” Santapaola, liderul mafiei siciliene

Sursă: Realitatea.Net

Capul mafiei siciliene Cosa Nostra, Benedetto Santapaola - supranumit și ”Nitto” - a murit la vârsta de 87 de ani, potrivit unor surse apropiate dosarului în care acesta era inculpat. Santapaola era încarcerat de peste 30 de ani, iar moartea sa marchează sfârșitul unei epoci în mafia siciliană.

Santapaola - arestat în 1993 şi condamnat la mai multe pedepse cu închisoare pe viaţă cu privire la asasinate şi alte crime - a murit în închisoarea de înaltă securitate de la Milano, a transmis una dintre sursele citate de Reuters.

Până la ora transmiterii acestei știri, ministerul italian al Justiţiei nu a oferit o reacție pe marginea acestui subiect.

Potrivit La Stampa, Benedetto Santapaola a murit luni, 2 martie, în închisoarea Opera din Milano.

Benedetto Santapaola è morto lunedì 2 marzo nel carcere di Opera, a Milano. Fu alleato di ferro dei corleonesi di Totò Riina, col suo clan Ercolano-Santapaola aveva stretto la Sicilia in una morsa, sin dai tempi della strage di via Isidoro Carini che a Palermo, il 3 settembre… pic.twitter.com/DUiOitwzcs

Santapaola, liderul mafiei din Catania între anii ’70-’90

Santapaola - supranumit ”il Cacciatore” (”vânătorul”) sau ”il Licantrop” (”vârcolacul”) - a condus mafia în oraşul siclian Catania, în estul insulei, de la sfârşitul anilor '70 şi până la începutul anilor '90.

El a fost judecat şi găsit vinovat de faptul că a fost unul dintre instigatorii asasinatelor, în 1982, ale lui Giovanni Falcone şi Paolo Borsellino, doi dintre cei mai emblematici magistraţi antimafia din Italia.