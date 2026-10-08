Republica Moldova ar putea avea 273 de primării și trei regiuni. Ce prevede reforma administrativă

Guvernul Republicii Moldova propune reorganizarea administrativ-teritorială a țării în trei regiuni, Nord, Centru și Sud, și reducerea numărului de primării la 273. Noua structură ar putea fi pusă în aplicare odată cu alegerile locale din 2027, după consultarea și adoptarea legislației necesare.
Republica Moldova pregătește o nouă hartă administrativă
Republica Moldova ar urma să treacă la o organizare administrativă cu 273 de primării și trei regiuni, potrivit propunerii prezentate joi de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Reforma presupune consolidarea administrațiilor locale prin amalgamare, proces prin care mai multe localități sunt reunite într-o singură unitate administrativă.
În configurația propusă, Chișinău și Bălți își vor păstra statutul de municipii. Taraclia ar urma să devină municipiu de nivelul II, în timp ce Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia își va menține statutul special.
Potrivit Executivului, noua hartă este rezultatul procesului de amalgamare și al consultărilor cu reprezentanții autorităților locale și cu cetățenii. Scopul declarat este formarea unor primării cu mai multe resurse, capabile să angajeze specialiști și să deruleze proiecte de dezvoltare.
Câți locuitori ar avea primăriile după reorganizare
Propunerea ar modifica semnificativ dimensiunea administrațiilor locale. Numărul mediu de locuitori aferent unei primării ar crește de la 1.916 la 6.758, calculul fiind realizat fără Chișinău, Bălți și UTA Găgăuzia.
În unele localități, diferențele ar fi mai mari. Primăria Cantemir ar urma să deservească peste 17.000 de locuitori, comparativ cu 2.680 în prezent. La Leușeni, populația ar crește de la aproximativ 1.200 la peste 7.700 de locuitori.
Reorganizarea ar extinde și populația administrată de mai multe centre urbane:
Ungheni ar depăși 42.000 de locuitori;
Orhei ar avea peste 28.000 de locuitori;
Călărași și Nisporeni ar ajunge la aproximativ 27.000 de locuitori fiecare.
Proiecte de peste 4,2 miliarde de lei moldovenești
Guvernul susține că primăriile consolidate vor putea atrage mai ușor investiții și finanțări pentru dezvoltarea locală.
Valoarea totală a proiectelor care urmează să fie susținute prin stimulentele pentru amalgamare depășește 4,2 miliarde de lei moldovenești. Acestea sunt legate de procesul de reorganizare și de consolidarea capacității administrațiilor locale.
Când ar putea fi înlocuite raioanele cu cele trei regiuni
Noua configurație administrativ-teritorială se află în etapa de propunere. Executivul urmează să supună consultărilor primul pachet de legi necesar implementării reformei. După această etapă, documentele vor fi examinate de Guvern și înaintate Parlamentului.
În paralel, autoritățile vor pregăti trecerea de la actualele raioane la regiunile Nord, Centru și Sud, precum și regulile de funcționare a noilor primării.
Potrivit estimării Guvernului, tranziția ar putea avea loc odată cu alegerile locale din 2027.
Cetățenii pot consulta și o hartă interactivă lansată pentru prezentarea noii organizări. Aceasta le permite să verifice primăria și regiunea din care ar urma să facă parte localitatea lor.