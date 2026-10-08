Republica Moldova ar putea avea 273 de primării și trei regiuni. Ce prevede reforma administrativă

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 oct. 2026, 16:28

Guvernul Republicii Moldova propune reorganizarea administrativ-teritorială a țării în trei regiuni, Nord, Centru și Sud, și reducerea numărului de primării la 273. Noua structură ar putea fi pusă în aplicare odată cu alegerile locale din 2027, după consultarea și adoptarea legislației necesare.

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