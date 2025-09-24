„Această declarație a lui Donald Trump este un punct de cotitură major”, a spus Zelenski în cadrul unei conferințe de presă, referindu-se la mesajul postat de președintele american pe rețeaua sa Truth Social după întâlnirea lor de la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

Donald Trump „înțelege clar situația și este bine informat cu privire la toate aspectele acestui război”, a salutat, de asemenea, Volodimir Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare.

Donald Trump, schimbându-și complet abordarea față de conflictul din Ucraina, a considerat marți că Ucraina ar putea „să-și recâștige teritoriul în forma sa originală și poate chiar să meargă mai departe” împotriva Rusiei, notează AFP.

„De trei ani și jumătate, Rusia duce un război fără o direcție clară pe care o Putere Militară Reală l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână”, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social, apreciind că țara lui Vladimir Putin „seamănă mai mult cu un tigru de hârtie”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina, iar aliații europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.