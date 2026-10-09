Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Putin îi cere lui Trump relaxarea sancțiunilor în schimbul armistițiului energetic propus de Washington în Ucraina

Vladimir Putin și Donald Trump la întâlnirea din Alaska.(arhiva Foto/Profimedia)

Vladimir Putin și Donald Trump la întâlnirea din Alaska.(arhiva Foto/Profimedia)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat9 oct. 2026, 14:46
Actualizat9 oct. 2026, 14:47

Rusia cere Statelor Unite relaxarea unor sancțiuni în schimbul acceptării unui armistițiu privind infrastructura energetică din Ucraina și încearcă să lege acordul de un armistițiu în Marea Neagră, potrivit unor informații exclusive obținute de publicația The Kyiv Independent de la șase oficiali americani și ucraineni.

Solicitările vin în timp ce Moscova își intensifică atacurile asupra rețelei energetice ucrainene. Oficialii de la Kiev susțin că Rusia încearcă să provoace cât mai multe pagube înaintea unor eventuale negocieri, pentru a-și consolida poziția, arată Kyiv Independent.

Deși Kremlinul a respins public ideea unui armistițiu sectorial, în discuțiile private ar fi transmis că este dispus să analizeze propunerea. Totuși, Moscova condiționează acordul de concesii suplimentare, inclusiv ridicarea unor sancțiuni, fără a preciza exact care.

Administrația Trump promovează un acord limitat privind energia și transportul din Marea Neagră, în încercarea de a obține un progres în negocierile de pace. Ucraina se opune însă oricăror beneficii economice acordate Rusiei și insistă ca o eventuală încetare a atacurilor să fie reciprocă.

Oficialii ucraineni se tem că Moscova folosește negocierile pentru a obține noi concesii, în timp ce continuă războiul și atacurile asupra infrastructurii energetice. Kievul așteaptă clarificări din partea Washingtonului privind cererile formulate de Rusia înainte de a evalua șansele unui acord.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe