Putin îi cere lui Trump relaxarea sancțiunilor în schimbul armistițiului energetic propus de Washington în Ucraina

Publicat 9 oct. 2026, 14:46 Actualizat 9 oct. 2026, 14:47

Rusia cere Statelor Unite relaxarea unor sancțiuni în schimbul acceptării unui armistițiu privind infrastructura energetică din Ucraina și încearcă să lege acordul de un armistițiu în Marea Neagră, potrivit unor informații exclusive obținute de publicația The Kyiv Independent de la șase oficiali americani și ucraineni.

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