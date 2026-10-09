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Extern· 1 min citire
Putin îi cere lui Trump relaxarea sancțiunilor în schimbul armistițiului energetic propus de Washington în Ucraina
Vladimir Putin și Donald Trump la întâlnirea din Alaska.(arhiva Foto/Profimedia)
Publicat9 oct. 2026, 14:46
Actualizat9 oct. 2026, 14:47
Rusia cere Statelor Unite relaxarea unor sancțiuni în schimbul acceptării unui armistițiu privind infrastructura energetică din Ucraina și încearcă să lege acordul de un armistițiu în Marea Neagră, potrivit unor informații exclusive obținute de publicația The Kyiv Independent de la șase oficiali americani și ucraineni.
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