Proteste violente la Bruxelles. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă - VIDEO

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 9 oct. 2026, 14:25

Mii de persoane au protestat vineri la Bruxelles împotriva măsurilor bugetare pregătite de Guvernul federal belgian, iar manifestația a degenerat în violențe în apropierea Gării Centrale. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă după ce grupuri de protestatari au atacat forțele de ordine cu sticle, bucăți de lemn și alte obiecte.

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