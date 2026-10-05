Noua linie electrică dintre România și Republica Moldova va purta numele „Trump Liberty Line”. SUA investesc 130 de milioane de dolari

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 5 oct. 2026, 19:38

Un nou proiect energetic destinat să consolideze legătura dintre Republica Moldova și România intră într-o etapă importantă. Ambasada SUA la Chișinău anunță lansarea grupului de lucru pentru linia electrică Strășeni-Gutinaș, care va purta numele „Trump Liberty Line”.

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