Noua linie electrică dintre România și Republica Moldova va purta numele „Trump Liberty Line”. SUA investesc 130 de milioane de dolari

Un nou proiect energetic destinat să consolideze legătura dintre Republica Moldova și România intră într-o etapă importantă. Ambasada SUA la Chișinău anunță lansarea grupului de lucru pentru linia electrică Strășeni-Gutinaș, care va purta numele „Trump Liberty Line”.
Proiectul este susținut de Guvernul Statelor Unite printr-o investiție de 130 de milioane de dolari. Potrivit Ambasadei SUA în Republica Moldova, noua conexiune are rolul de a consolida securitatea și independența energetică a Republicii Moldova și de a aprofunda cooperarea economică dintre cele două țări.
Din grupul de lucru fac parte Ministerul Energiei, Moldelectrica, compania Black & Veatch și Ambasada SUA la Chișinău.
„Săptămâna trecută a marcat un important pas înainte pentru viitorul energetic al Republicii Moldova, când Ministerul Energiei, Moldelectrica, Black & Veatch și Ambasada SUA la Chișinău au lansat grupul de lucru pentru linia electrică Strășeni-Gutinaș „Trump Liberty Line”. Susținut de o investiție de 130 de milioane de dolari din partea Guvernului SUA, acest proiect va consolida securitatea și independența energetică a Republicii Moldova, va extinde oportunitățile pentru companiile și tehnologiile americane în mai multe sectoare și va aprofunda parteneriatul economic dintre SUA și Republica Moldova”, se arată în comunicatul de presă.
Linia electrică va avea 190 de kilometri
Conexiunea Strășeni-Gutinaș va avea o lungime totală de 190 de kilometri. Din această distanță, 70 de kilometri vor fi construiți pe teritoriul Republicii Moldova, iar 120 de kilometri pe teritoriul României.
Linia va avea o tensiune de 400 kV și va deveni a treia linie electrică aeriană de 400 kV care va conecta Republica Moldova cu România.
Prin această infrastructură, Republica Moldova va avea acces la o conexiune suplimentară cu sistemul energetic european, ceea ce va contribui la diversificarea surselor de alimentare cu energie electrică.
Investiția americană a fost aprobată în urmă cu un an
Ambasada SUA la Chișinău anunța în urmă cu un an că Guvernul Statelor Unite aprobase proiectul pentru construirea liniei electrice Strășeni-Gutinaș. Valoarea inițiativei era stabilită atunci la 130 de milioane de dolari.
Investiția americană este destinată atât consolidării rețelei electrice a Republicii Moldova, cât și creării unor oportunități pentru întreprinderile din Statele Unite.
Proiectul urmărește, de asemenea, să sporească securitatea energetică a Republicii Moldova. Odată finalizată construcția, noua conexiune va permite o alimentare mai fiabilă cu energie electrică de pe piețele europene.
Tehnologiile americane, printre domeniile vizate
Potrivit informațiilor prezentate anterior de Ambasada SUA la Chișinău, proiectul Strășeni-Gutinaș este conceput să creeze oportunități pentru firmele americane și să permită Republicii Moldova să adopte și să utilizeze tehnologii dezvoltate în Statele Unite.
Investiția poate genera oportunități în mai multe domenii, nu doar în infrastructura energetică.
„Proiectul va crea oportunități semnificative pentru firmele americane, permițând Moldovei să adopte și să utilizeze tehnologii americane. Acesta va debloca potențialul în mai multe sectoare, inclusiv infrastructura de transport, tehnologiile de optimizare a rețelei, tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), energia nucleară și stocarea în baterii”, preciza atunci Ambasada SUA la Chișinău.