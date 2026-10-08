NATO pregătește un nou exercițiu nuclear. Mesajul pentru Rusia, după amenințările Moscovei

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 oct. 2026, 23:43

NATO va organiza în Italia exercițiul nuclear anual Steadfast Noon, la care vor participa 17 state membre, în perioada 13–23 octombrie. Alianța susține că manevrele au rol de pregătire a forțelor și nu reprezintă un motiv de îngrijorare pentru Rusia. Anunțul vine într-un context tensionat, marcat de amenințări ale Moscovei și acuzații europene privind acțiuni de sabotaj.

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