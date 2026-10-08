NATO pregătește un nou exercițiu nuclear. Mesajul pentru Rusia, după amenințările Moscovei

NATO va organiza în Italia exercițiul nuclear anual Steadfast Noon, la care vor participa 17 state membre, în perioada 13–23 octombrie. Alianța susține că manevrele au rol de pregătire a forțelor și nu reprezintă un motiv de îngrijorare pentru Rusia. Anunțul vine într-un context tensionat, marcat de amenințări ale Moscovei și acuzații europene privind acțiuni de sabotaj.
NATO spune că exercițiul nuclear are un rol de pregătire
Reprezentanții Alianței Nord-Atlantice au anunțat joi desfășurarea exercițiului, subliniind că acesta face parte din programul anual de antrenament al forțelor aliate.
Nassima Barrows, directoarea pentru politica nucleară a NATO, a declarat că organizarea manevrelor nu ar trebui să provoace îngrijorare la Moscova, potrivit Politico.
„Organizăm acest exercițiu în fiecare an și … acesta este și un mesaj clar pentru țări precum Rusia că nu există motive de îngrijorare”, a afirmat aceasta.
Potrivit oficialului NATO, obiectivul este pregătirea militarilor aliați și menținerea siguranței și securității capacității nucleare a Alianței.
Steadfast Noon va include simulări și zboruri, fără arme nucleare reale
Colonelul american David Bull, șeful operațiunilor nucleare ale NATO, a precizat că participarea la ediția din acest an este comparabilă cu cea din anii anteriori.
Programul va cuprinde simularea unor alerte și zboruri de antrenament. În cadrul exercițiului nu vor fi utilizate „arme nucleare reale”, a subliniat acesta.
La manevrele programate în perioada 13–23 octombrie vor lua parte 17 țări membre ale Alianței.
Amenințările Moscovei, respinse de Mark Rutte
Exercițiul din Italia are loc după un schimb tensionat de scrisori între Rusia și NATO. Disputa a urmat manevrelor desfășurate de aliați în luna august, în apropierea exclavei ruse Kaliningrad, relatează Politico.
După acele exerciții, Moscova a transmis Alianței o scrisoare în care a amenințat cu lovituri asupra teritoriului statelor membre și a invocat arsenalul său nuclear. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins public aceste amenințări săptămâna trecută.
În paralel, statele europene acuză Rusia de acțiuni de sabotaj și de intensificarea atacurilor hibride pe continent.
Un înalt oficial al NATO a declarat pentru Politico că Alianța urmărește reducerea tensiunilor, în timp ce reprezentanții Moscovei continuă să le alimenteze.
„Intenția noastră este să menținem cu adevărat calmul”, a spus oficialul, adăugând că NATO va continua să încerce să calmeze spiritele.