Mașinile electrice chinezești au filmat exercițiile militare din Oslo și codurile de acces. Descoperirea care i-a șocat pe norvegieni

Publicat 8 oct. 2026, 21:36 Actualizat 8 oct. 2026, 21:37 Sursă motor.no

Riscurile de securitate asociate mașinilor și autobuzelor electrice chinezești sunt discutate de mai mulți ani, în special din cauza numărului mare de camere și senzori cu care sunt echipate și a capacității lor de a colecta cantități uriașe de date.

Distribuie articolul