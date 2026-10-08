Mașinile electrice chinezești au filmat exercițiile militare din Oslo și codurile de acces. Descoperirea care i-a șocat pe norvegieni
Geely. Foto: Profimedia
Riscurile de securitate asociate mașinilor și autobuzelor electrice chinezești sunt discutate de mai mulți ani, în special din cauza numărului mare de camere și senzori cu care sunt echipate și a capacității lor de a colecta cantități uriașe de date.
Până acum, au existat însă mai ales suspiciuni și dovezi indirecte privind posibilitatea ca aceste vehicule să înregistreze și să transmită informații sensibile.
O descoperire făcută în Norvegia aduce însă un caz concret. Militarii care au participat la un exercițiu desfășurat la Oslo au constatat că mai multe mașini electrice chinezești folosite în cadrul operațiunii au înregistrat imagini din apropierea unor obiective militare, inclusiv fețele participanților și codurile de acces utilizate la porțile unor amplasamente protejate, informează publicațiile norvegiene Motor.no și DN.no.
Exercițiul militar din Oslo la care au participat peste 5.000 de militari
Exercițiile militare denumite „Ovelse Hovedstad” s-au desfășurat la mijlocul lunii septembrie în capitala Norvegiei și au inclus și componente secrete.
La operațiune au participat peste 5.000 de militari, fiind utilizate mai multe tipuri de vehicule ale armatei pentru simularea scenariilor pregătite în cadrul exercițiului.
Pentru desfășurarea acestora, armata norvegiană a închiriat și mai multe automobile de la Hertz Norvegia. Operatorul norvegian este deținut direct de Volvo Cars, iar Volvo Cars este deținut la rândul său de compania chineză Geely.
Flota pusă la dispoziția militarilor a inclus mai multe automobile electrice chinezești, dar nu exclusiv astfel de modele. În Norvegia, mașinile electrice au ajuns să domine piața de închirieri auto, într-o țară în care adopția automobilelor electrice este extrem de ridicată.
Militarii au verificat mașinile după încheierea exercițiilor
După terminarea exercițiilor, militarii au supus automobilele unor verificări obișnuite. Scopul acestor controale a fost atât identificarea unor eventuale obiecte uitate în mașini sau a unor indicii, cât și verificarea urmelor digitale rămase în sistemele multimedia.
În timpul acestei verificări, unul dintre experții militari a avut inițiativa de a se conecta la memoria unei mașini.
Descoperirea făcută în urma verificării i-a surprins pe militari.
Locotenentul Fredrik Blanck, care a participat la exerciții și a asistat la verificări, a explicat ce au găsit.
„Maşina stocase video-uri filmate cu camerele interioare şi exterioare, din care se vede cine intră în maşină şi conduce, se văd feţele pasagerilor. Pe lângă asta, maşina a stocat video-uri din apropierea locaţiilor militate sensibile, cu coordonate geografice”, spune locotenentul Fredrik Blanck.
Nu era vorba, așadar, doar despre imagini captate în timpul utilizării normale a vehiculului. În memoria automobilelor au fost găsite și înregistrări realizate în apropierea unor obiective militare considerate sensibile.
Mașinile au filmat porțile și codurile de acces
Cea mai gravă descoperire a fost făcută atunci când militarii au constatat că automobilele înregistraseră porțile de acces către amplasamentele militare.
Camerele au surprins inclusiv codurile introduse de militari pentru deschiderea acestor porți.
Este vorba despre informații cu caracter strict secret, iar descoperirea a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât automobilele nu trebuiau să se afle în imediata apropiere a tastaturilor de acces pentru a putea filma ceea ce se întâmpla acolo.
Camerele exterioare ale automobilelor au înregistrat imaginile la o rezoluție suficient de mare pentru ca respectivele coduri să poată fi surprinse.
Potrivit locotenentului Fredrik Blanck, activitatea a fost identificată în cel puțin două automobile electrice chinezești utilizate în cadrul exercițiilor. Mașinile erau de marca Deepal.
Militarii au reușit ulterior să șteargă din memoria automobilelor fișierele video stocate.
Militarii nu știu încă dacă imaginile au fost transmise în China
Descoperirea a provocat consternare în rândul oficialilor din domeniul apărării, însă una dintre principalele întrebări nu are încă un răspuns.
Militarii au putut identifica fișierele stocate în memoria automobilelor, dar nu pot spune deocamdată dacă acestea au fost transmise undeva sau dacă au rămas exclusiv în memoria locală a vehiculelor.
Există însă temerea că imaginile ar fi putut fi deja transmise către servere din China.
O altă problemă care urmează să fie lămurită este modul în care automobilele au decis ce să înregistreze și să păstreze.
Nu este clar dacă sistemul este programat să activeze anumite funcții atunci când vehiculul se află în apropierea unor locații restricționate. O altă posibilitate analizată este identificarea uniformelor militare sau recunoașterea anumitor cuvinte de către software.
De asemenea, nu este exclusă existența unui sistem mai sofisticat, care să combine mai mulți factori și să folosească tehnologii de inteligență artificială pentru a selecta informațiile considerate relevante.
Imaginile par să fi fost selectate în mod țintit
Potrivit informațiilor prezentate de militarii norvegieni, fișierele descoperite nu par să reprezinte pur și simplu o colecție aleatorie de imagini realizate de camerele automobilelor.
Materialele stocate includ fețele militarilor, coordonate geografice complete, imagini ale unor locații militare sensibile și, cel mai important, codurile folosite pentru accesul în aceste amplasamente.
Tocmai această selectivitate îi preocupă pe specialiști.
Dacă automobilele au reușit să identifice și să stocheze informații atât de precise, rămâne de stabilit dacă aceste date au fost sau nu transmise mai departe.
În cazul în care ele au fost transferate către servere aflate în afara Norvegiei, amploarea incidentului ar fi mult mai mare decât cea a unei simple stocări locale a unor imagini.
Codurile de acces au fost schimbate, iar ancheta continuă
După descoperirea înregistrărilor, toate codurile de acces vizate au fost schimbate.
În același timp, autoritățile norvegiene au declanșat o anchetă aprofundată pentru a stabili exact ce s-a întâmplat, cum au funcționat sistemele automobilelor și dacă informațiile stocate au părăsit vehiculele.
Cazul este considerat deosebit de important deoarece reprezintă un prim exemplu documentat atât de clar privind posibilitatea ca sistemele digitale ale unor automobile să capteze informații extrem de sensibile din jurul lor.
Descoperirea vine după o serie de alte situații care au alimentat în Norvegia și în alte țări europene preocupările privind securitatea automobilelor și autobuzelor electrice chinezești.
Un autobuz electric chinezesc putea transmite date în China
Anul trecut, norvegienii au descoperit că un autobuz electric chinezesc Yutong transmitea date către China și putea fi controlat de la distanță.
Conexiunea era realizată printr-o cartelă SIM aparținând unui operator din România.
Descoperirea a atras atenția asupra posibilității ca vehiculele electrice chinezești utilizate în transportul public să poată transmite date la distanță și să primească instrucțiuni fără ca utilizatorii să fie conștienți de acest lucru.
La scurt timp, o situație asemănătoare a fost identificată și în cazul unor automobile electrice chinezești care urmau să ajungă în flota poliției norvegiene. Era vorba despre mașini Nio.
În acel caz, automobilele au încercat să transmită date prin protocoalele obișnuite. Când aceste încercări nu au reușit, vehiculele au încercat să se conecteze la rețeaua de sateliți chinezești BeiDou.
Inginerii francezi au găsit un volum uriaș de date într-o mașină BYD
În aprilie 2026, inginerii francezi au făcut o altă descoperire legată de un automobil electric chinezesc.
Aceștia au identificat într-un model BYD un volum foarte mare de date referitoare la istoricul automobilului și al proprietarului.
Cazul a adăugat un nou element la dezbaterea privind cantitatea de informații pe care automobilele moderne o pot colecta și stoca despre utilizatori și despre mediul în care circulă.
Marea Britanie a interzis conversațiile în mașinile chinezești la bazele militare
În Marea Britanie, Ministerul Apărării a reacționat mai devreme la aceste riscuri.
Angajaților li s-a interzis în mod explicit să poarte conversații atunci când se află în automobile chinezești, din cauza temerilor că discuțiile ar putea fi interceptate prin sistemele audio și video ale vehiculelor.
Militarilor britanici li s-a interzis, de asemenea, să vină cu automobile chinezești la bazele militare și la alte obiective secrete.
Măsura este cu atât mai relevantă cu cât, anterior, chiar armata britanică achiziționase asemenea automobile electrice în contextul procesului de electrificare a flotei.
Și Suedia a avertizat asupra posibilității de spionaj
Cu mai multe luni înainte de descoperirea făcută acum în Norvegia, și suedezii fuseseră avertizați oficial că automobilele electrice chinezești ar putea fi folosite pentru a colecta informații despre șoferi și despre obiectele din jurul lor.
Avertizarea a venit din partea organizației Trafikverket, după realizarea unui studiu aprofundat privind securitatea acestor vehicule.
Riscul identificat atunci era tocmai posibilitatea ca automobilele să utilizeze camerele și celelalte sisteme digitale pentru a capta informații din mediul înconjurător.
Descoperirea făcută acum în Norvegia oferă un caz concret în care camerele unei mașini au înregistrat obiective militare și informații de acces.
Mașinile pot deveni instrumente de colectare a informațiilor
Cazul norvegian readuce în prim-plan problema automobilelor moderne echipate cu sisteme digitale complexe, camere video la 360 de grade și camere în habitaclu destinate inclusiv monitorizării atenției șoferului.
Într-un asemenea context, capacitatea de colectare a datelor depășește cu mult ceea ce putea face un automobil tradițional.
O mașină poate observa în permanență mediul în care circulă, poate înregistra imagini din exterior și din interior și poate stoca date despre locația în care se află.
Iar dezvoltarea inteligenței artificiale și a capacităților de procesare schimbă inclusiv modul în care aceste informații pot fi selectate.
Nu mai este neapărat nevoie ca un vehicul să stocheze permanent volume uriașe de imagini pentru ca informațiile importante să fie utile. Un sistem sofisticat ar putea identifica anumite scenarii, persoane, obiective sau locații și ar putea selecta doar datele considerate relevante.
În cazul descoperit acum în Norvegia, tocmai această posibilitate îi preocupă pe militari. Dacă automobilele au selectat înregistrări din apropierea unor obiective militare și au surprins inclusiv coduri de acces, ancheta trebuie să stabilească dacă a fost vorba despre o simplă funcționare a sistemelor de supraveghere ale mașinilor sau despre o colectare de date mult mai sofisticată.
Iar dacă informațiile au fost și transmise mai departe, cazul ar putea deveni una dintre cele mai grave demonstrații ale riscului de securitate asociat automobilelor conectate și capabile să observe permanent mediul în care se află.
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