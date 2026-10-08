Masacru în estul Ucrainei. 33 de morți și 18 răniți după un atac rusesc asupra a două autobuze civile - VIDEO

Cel puțin 33 de persoane au fost ucise, iar alte 18 au fost rănite într-un atac rusesc asupra orașului Kramatorsk, din estul Ucrainei. Lovitura a vizat o stradă pe care, în acel moment, circulau două autobuze, iar autoritățile ucrainene acuză Rusia că a atacat deliberat civili.
Imaginile publicate după atac arată unul dintre autobuze complet ars, resturi împrăștiate pe șosea și victime întinse la pământ. Șeful administrației regionale Donețk, Vadym Filashkin, a declarat că atacul a fost conceput pentru a provoca un număr cât mai mare de victime în rândul populației civile.
33 de morți și 18 răniți la Kramatorsk
Atacul s-a produs joi, într-unul dintre cele mai grave episoade înregistrate în acest an în orașul aflat aproape de linia frontului. Două autobuze de transport public circulau pe strada lovită în momentul exploziei, iar incendiul izbucnit după atac a cuprins vehiculele.
„Pentru ei, un autobuz cu pasageri este o țintă atractivă tocmai pentru că o singură lovitură poate ucide cât mai mulți oameni”, a declarat Vadym Filashkin.
Moscova nu a comentat imediat atacul. Rusia susține în mod repetat că nu vizează civili, în timp ce loviturile asupra orașelor ucrainene continuă de la începutul invaziei pe scară largă.
Transportul public, oprit în Kramatorsk și Sloviansk
Kramatorsk și orașul vecin Sloviansk fac parte din așa-numita „centură de fortărețe” din regiunea Donețk, o zonă importantă pentru apărarea ucraineană. În ultima perioadă, atacurile cu drone și bombe ghidate asupra celor două orașe s-au intensificat. După atacul de joi, Vadym Filashkin a anunțat oprirea transportului public în Kramatorsk și Sloviansk. Oficialul a spus că siguranța civililor trebuie pusă pe primul loc și că autoritățile nu își pot permite să riște viețile pasagerilor și șoferilor. Filashkin le-a cerut din nou locuitorilor care au rămas în regiunea Donețk să plece către zone mai sigure din Ucraina.
Atacurile rusești s-au intensificat în ultimele zile
Lovitura de la Kramatorsk vine la numai o zi după atacul masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, în urma căruia zeci de oameni au fost uciși în mai multe regiuni. La Pryluky, în regiunea Cernihiv, o rachetă rusească a distrus un bloc de locuințe cu cinci etaje. Bilanțul a ajuns la 22 de morți, printre victime fiind și cinci copii. Alte zeci de persoane au fost rănite în atac.
Tot joi, Kievul a fost din nou atacat cu drone. Potrivit primarului Vitali Klitschko, trei persoane au murit și alte 14 au fost rănite în urma loviturilor asupra capitalei.
ONU: mai mulți civili uciși și răniți în 2026 decât în tot anul trecut
Datele ONU arată o creștere puternică a numărului victimelor civile în Ucraina. În primele opt luni din 2026, 2.222 de civili au fost uciși și 13.058 au fost răniți, bilanț mai mare decât cel înregistrat în întregul an 2025. Numai în luna august, cel puțin 372 de civili au fost uciși și alți 2.349 au fost răniți. Armele cu rază lungă de acțiune, inclusiv rachetele și dronele, au rămas principala cauză a victimelor civile în zonele urbane.