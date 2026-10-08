Masacru în estul Ucrainei. 33 de morți și 18 răniți după un atac rusesc asupra a două autobuze civile - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 oct. 2026, 14:26

Cel puțin 33 de persoane au fost ucise, iar alte 18 au fost rănite într-un atac rusesc asupra orașului Kramatorsk, din estul Ucrainei. Lovitura a vizat o stradă pe care, în acel moment, circulau două autobuze, iar autoritățile ucrainene acuză Rusia că a atacat deliberat civili.

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