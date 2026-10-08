Marea Britanie lovește Rusia cu sancțiuni draconice. Sunt vizate peste 90% din producția de petrol și peste 600 de nave din flota fantomă

Marea Britanie a sancționat noi companii energetice, petroliere și rețele financiare rusești, vizând peste 90% din capacitatea de producție a petrolului Rusiei.
„Mesajul este simplu: dacă ajuți Rusia să finanțeze sau să echipeze acest război, vei suporta consecințele”, a transmis Ministerul britanic de Externe într-un comunicat.
Sunt vizate companii și persoane care furnizează bunuri Rusiei
Noile măsuri britanice includ alte 17 entități și persoane despre care Londra afirmă că furnizează Rusiei bunuri considerate prioritare.
Printre acestea se află importatori de mașini-unelte și produse electronice despre care autoritățile britanice susțin că sunt importante pentru capacitățile Rusiei de producere a rachetelor balistice și a dronelor.
Pe lista sancțiunilor se află și cetățeanul olandez Alexander Jan Hendrik Tattersall. Acesta ar fi asociat cu comerciantul turc Redwing Metal, care se află deja sub sancțiuni, scrie The Moscow Times.
Peste 90% din capacitatea de producție petrolieră a Rusiei
Marea Britanie a sancționat, de asemenea, doi producători ruși de energie. Londra afirmă că, prin noile măsuri, sancțiunile acoperă acum peste 90% din capacitatea totală de producție de petrol a Rusiei.
Un alt obiectiv al pachetului îl reprezintă transportul petrolului rusesc prin intermediul navelor din așa-numita „flotă fantomă”.
Încă 12 petroliere au fost incluse pe lista sancțiunilor, ceea ce duce la peste 600 numărul total al navelor din această flotă vizate de măsurile britanice.
Marea Britanie lovește și rețelele alternative de plăți
Londra a introdus sancțiuni și împotriva unor entități financiare despre care susține că ajută Rusia să ocolească sancțiunile occidentale.
Cinci entități financiare au fost desemnate în cadrul noului pachet. Una dintre acestea este înregistrată în Canada, iar alte trei au sediul în Kârgâzstan.
Măsurile vizează sistemele alternative de plată și platformele de criptomonede folosite, potrivit autorităților britanice, pentru a evita restricțiile impuse de Occident Rusiei.
Legătura cu rețeaua bancară clandestină A7
Noile sancțiuni financiare britanice vin după măsurile adoptate recent de Trezoreria Statelor Unite împotriva rețelei bancare clandestine ruse A7.
Potrivit autorităților americane, prin intermediul unor subagenți, rețeaua A7 ar fi procesat tranzacții globale în valoare de peste 17 miliarde de dolari între ianuarie 2025 și iunie 2026.
Ministerul britanic de Externe susține că două dintre platformele de plată sancționate recent au facilitat în mod direct tranzacții pentru platforma A7.
Prin noul pachet, Marea Britanie își extinde astfel măsurile asupra sectorului energetic, transportului maritim, furnizorilor de produse strategice și rețelelor financiare despre care afirmă că permit Rusiei să continue finanțarea și susținerea războiului.