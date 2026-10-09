Maia Sandu, despre unirea cu România: ”Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță”

Maia Sandu a declarat vineri, în cadrul Forumului de Securitate de la Chișinău, că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță dacă s-ar uni cu România, însă o asemenea decizie trebuie să fie susținută de majoritatea cetățenilor republicii.
Maia Sandu: O parte destul de mare a societății susține această idee
”Chiar cred că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță împreună cu România, iar această discuție (privind Unirea) a început din prima zi a independenței R. Moldova. Cei care știu istoria noastră, care știu ce s-a întâmplat în contextul Pactului Ribbentrop-Molotov și așa mai departe, toate acele persoane înțeleg de ce această discuție are loc”, a afirmat Maia Sandu la primul panel din cadrul Moldova Security Forum.
Șefa statului a explicat că o parte importantă a societății susține ideea Unirii din perspective diferite, iar interesul pentru acest subiect crește pe fondul intensificării amenințărilor la adresa securității regionale.
”O parte destul de mare a societății susține această idee din mai multe motive. Unii, din motive de identitate, alții, din motive economice, de securitate. Acum, când amenințările pentru securitate iau tot mai mare amploare, tot mai multă lume discută despre aceasta”, a spus Maia Sandu.
Maia Sandu: În prezent, nu există o majoritate pentru Unire
Președinta Republicii Moldova a subliniat că unirea cu România poate avea loc doar dacă este susținută de majoritatea cetățenilor. Potrivit acesteia, sondajele actuale nu indică existența unei asemenea majorități, în timp ce integrarea europeană beneficiază de sprijin majoritar.
”Este nevoie să fie o majoritate care ar vota pentru Unire, iar conform sondajelor, în prezent nu există o majoritate. Dar există o majoritate pentru integrarea europeană și noi credem că, deși UE nu este o uniune de apărare, aceasta ar contribui oricum la un mai mare grad de securitate al Republicii Moldova, comparativ cu acum. Iată de ce continuăm să susținem planul de integrare europeană”, a explicat Maia Sandu.
În acest context, lidera de la Chișinău a amintit și de declarația adoptată de Parlamentul României în 2018, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, precum și de dezbaterile privind reunificarea purtate de-a lungul anilor de mai multe formațiuni politice din România.
Totodată, Maia Sandu a reiterat că decizia privind o eventuală Unire aparține cetățenilor Republicii Moldova, iar voința majorității trebuie respectată, notează Deschide.md.