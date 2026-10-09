Maia Sandu, despre unirea cu România: ”Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 9 oct. 2026, 15:26

Maia Sandu a declarat vineri, în cadrul Forumului de Securitate de la Chișinău, că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță dacă s-ar uni cu România, însă o asemenea decizie trebuie să fie susținută de majoritatea cetățenilor republicii.

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