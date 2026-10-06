Macron convoacă de urgență miniștrii la Élysée după protestele masive ale elevilor. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă - VIDEO

Publicat 6 oct. 2026, 19:41 Sursă Realitatea.net, bfm tv

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a convocat marți seară, la Palatul Élysée, pe mai mulți miniștri-cheie pentru a analiza criza declanșată de amploarea protestelor liceenilor, care au generat noi confruntări violente cu forțele de ordine în mai multe orașe. Reuniunea de urgență are loc după cea de-a treia zi de mobilizare națională, susținută de sindicatele din educație. Potrivit organizatorilor, circa 450.000 de persoane au participat la proteste, în timp ce autoritățile au prezentat un bilanț semnificativ mai redus.

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