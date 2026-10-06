Macron convoacă de urgență miniștrii la Élysée după protestele masive ale elevilor. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă - VIDEO

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a convocat marți seară, la Palatul Élysée, pe mai mulți miniștri-cheie pentru a analiza criza declanșată de amploarea protestelor liceenilor, care au generat noi confruntări violente cu forțele de ordine în mai multe orașe.
Reuniunea de urgență are loc după cea de-a treia zi de mobilizare națională, susținută de sindicatele din educație. Potrivit organizatorilor, circa 450.000 de persoane au participat la proteste, în timp ce autoritățile au prezentat un bilanț semnificativ mai redus.
Violențe, acuzații la adresa poliției și un polițist pus sub acuzare
Tensiunile au crescut pe fondul numeroaselor acuzații privind intervențiile forțelor de ordine. În marșurile organizate marți au fost afișate pancarte cu mesaje precum: „Bacalaureatul, nu bastoanele” și „Prea tineri ca să votăm, suficient de mari ca să fim gazați”, potrivit BFM TV.
La Paris, manifestația s-a încheiat cu incidente în zona Place de la Nation, unde au fost raportate tiruri de mortiere artizanale, grenade lacrimogene și confruntări între protestatari și poliție.
Într-un dosar care a amplificat controversa, polițistul care l-a rănit grav pe elevul Eden, lovit în față de un proiectil lansat în timpul unei intervenții la Saint-Ouen-l'Aumône, a fost pus sub acuzare pentru acte de violență. Familia adolescentului acuză o tentativă de omor.
Guvernul recunoaște sute de răniți
Ministrul Educației, Édouard Geffray, a declarat că de la începutul mișcării au fost răniți 85 de membri ai personalului educațional, 215 elevi și 715 membri ai forțelor de ordine.
În acest context exploziv, reuniunea convocată de Emmanuel Macron este văzută ca o încercare de a preveni o nouă escaladare a crizei, după aproape trei săptămâni de proteste și violențe care au zguduit sistemul educațional francez.