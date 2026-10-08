Lituania își trimite armata la granița cu Kaliningrad. „Ordinul este pus imediat în aplicare”

Lituania își consolidează granița cu exclava rusă Kaliningrad, prin trimiterea unor militari care vor sprijini forțele de securitate în următoarele două săptămâni. Decizia a fost anunțată miercuri seară de oficialii de la Vilnius, pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă mobilizare militară în Rusia și al reapariției amenințărilor hibride.
Măsura vine după o breșă de securitate produsă în această săptămână la frontiera dintre Letonia și Belarus. Ministrul de Interne, Martynas Katelynas, a indicat acest incident drept unul dintre elementele care au stat la baza deciziei.
Aproximativ 100 de militari vor ajunge la graniță
Ministrul Apărării, Robertas Kauna, a confirmat desfășurarea militarilor pentru sprijinirea securității frontierei și a descris măsura drept una „preventivă”, scrie The Moscow Times.
Decizia este legată de „semnale privind o posibilă creștere a numărului de cetățeni străini agresivi ca urmare a unei posibile mobilizări în Rusia”, a explicat Kaunas.
Potrivit agenției de știri Elta, aproximativ 100 de soldați vor contribui la paza frontierei lituaniano-ruse în următoarele două săptămâni.
„Ordinul este pus imediat în aplicare”, a scris Kaunas pe Facebook.
Situația de la granița cu Kaliningrad este calmă
Autoritățile lituaniene subliniază că situația de-a lungul frontierei cu Kaliningrad rămâne calmă.
Serviciul lituanian de securitate a frontierei a precizat că, timp de cinci zile consecutive, nu au fost înregistrate treceri ilegale ale frontierei dinspre Belarus.
În pofida acestei situații, autoritățile de la Vilnius au decis să consolideze temporar dispozitivul de securitate, pe care îl prezintă drept o măsură preventivă.
Incidentul de la granița Letoniei cu Belarus
Decizia Lituaniei a fost luată după un incident raportat marți de autoritățile letone. Potrivit acestora, persoane mascate și înarmate au escortat un grup de 20 de migranți aflați ilegal pentru a forța trecerea frontierei dintre Belarus și Letonia, în direcția teritoriului leton.
Persoanele mascate ar fi deteriorat echipamente electrice și ar fi furat camere de supraveghere instalate la frontieră. Ulterior, acestea s-au retras înapoi pe teritoriul Belarusului.
Incidentul a reprezentat o breșă de securitate la frontiera Letoniei și Belarusului și a intervenit într-un moment în care țările baltice sunt preocupate de posibile amenințări hibride și de evoluțiile militare din regiune.
Kremlinul avertizează în legătură cu armele nucleare
Tot în această săptămână, Kremlinul a reacționat la un alt subiect care privește securitatea regională.
Autoritățile ruse au avertizat că votul parlamentar preliminar din Lituania pentru ridicarea unei interdicții constituționale privind găzduirea unor arme nucleare străine reprezintă o escaladare periculoasă a tensiunilor din regiune.