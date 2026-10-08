Lituania își trimite armata la granița cu Kaliningrad. „Ordinul este pus imediat în aplicare”

Publicat 8 oct. 2026, 18:27 Sursă The Moscow Times

Lituania își consolidează granița cu exclava rusă Kaliningrad, prin trimiterea unor militari care vor sprijini forțele de securitate în următoarele două săptămâni. Decizia a fost anunțată miercuri seară de oficialii de la Vilnius, pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă mobilizare militară în Rusia și al reapariției amenințărilor hibride.

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