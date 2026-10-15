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Kremlinul lansează noi atacuri la adresa Kievului și a lui Zelenski. Moscova acuză Ucraina că respinge pacea prin atacurile asupra rafinăriilor rusești

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 oct. 2026, 15:17

Kremlinul l-a acuzat joi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că subminează eforturile de pace ale Statelor Unite prin atacurile asupra rafinăriilor rusești, în pofida armistițiului energetic dintre Rusia și Ucraina anunțat de președintele american Donald Trump, relatează AFP.

Kievul continuă să lanseze atacuri împotriva acestor instalaţii. Făcând acest lucru, el intră într-un coflict serios cu eforturile de pace ale Statelor Unite şi negociatorilor americani

— a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse.

Aceste eforturi ”se lovesc de refuzul regimului de la Kiev şi al lui Zelenski personal de a se angaja pe calea păcii”, a adăugat Peskov.

Zelenski: Ucraina va răspunde dacă Rusia nu respectă armistițiul energetic

Volodimir Zelenski a declarat luni, după anunțul neașteptat al președintelui SUA, Donald Trump, privind o încetare a focului asupra infrastructurii energetice dintre Kiev și Moscova, că Ucraina va răspunde dacă Rusia nu respectă armistițiul energetic în această iarnă, relatează AFP.

În această iarnă, dacă Rusia nu acceptă un armistițiu energetic, vom răspunde.(...)Dacă Rusia vrea să ne oprim atacurile de la distanță împotriva rafinăriilor sale de petrol și a exporturilor de petrol, atunci Rusia trebuie să oprească atacurile împotriva sistemului nostru energetic și a infrastructurii critice. Și să înceteze să ne ucidă poporul

— a spus Volodimir Zelenski, într-un discurs prin videoconferință adresat unui forum de securitate de la Varșovia.

Liderul ucrainean a subliniat că, în noaptea de duminică spre luni, forțele ucrainene nu au atacat nicio instalație energetică de pe teritoriul Rusiei. În schimb, potrivit acestuia, Moscova a vizat o centrală de gaze și ”o benzinărie obișnuită”.

Totodată, Zelenski a acuzat Rusia că a încălcat armistițiul energetic anunțat de președintele american Donald Trump. El a precizat că, luni dimineață, ”drone rusești” încă ”zburau deasupra Kievului și a altor orașe ucrainene”.

Mai mult, președintele ucrainean a cerut Washingtonului să continue să exercite presiuni asupra Rusiei și să evite concesiile, inclusiv ridicarea sancțiunilor impuse Moscovei.

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