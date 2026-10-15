Kremlinul lansează noi atacuri la adresa Kievului și a lui Zelenski. Moscova acuză Ucraina că respinge pacea prin atacurile asupra rafinăriilor rusești

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 oct. 2026, 15:17

Kremlinul l-a acuzat joi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că subminează eforturile de pace ale Statelor Unite prin atacurile asupra rafinăriilor rusești, în pofida armistițiului energetic dintre Rusia și Ucraina anunțat de președintele american Donald Trump, relatează AFP.

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