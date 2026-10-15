Kremlinul lansează noi atacuri la adresa Kievului și a lui Zelenski. Moscova acuză Ucraina că respinge pacea prin atacurile asupra rafinăriilor rusești

Kremlinul l-a acuzat joi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că subminează eforturile de pace ale Statelor Unite prin atacurile asupra rafinăriilor rusești, în pofida armistițiului energetic dintre Rusia și Ucraina anunțat de președintele american Donald Trump, relatează AFP.
Aceste eforturi ”se lovesc de refuzul regimului de la Kiev şi al lui Zelenski personal de a se angaja pe calea păcii”, a adăugat Peskov.
Zelenski: Ucraina va răspunde dacă Rusia nu respectă armistițiul energetic
Volodimir Zelenski a declarat luni, după anunțul neașteptat al președintelui SUA, Donald Trump, privind o încetare a focului asupra infrastructurii energetice dintre Kiev și Moscova, că Ucraina va răspunde dacă Rusia nu respectă armistițiul energetic în această iarnă, relatează AFP.
Liderul ucrainean a subliniat că, în noaptea de duminică spre luni, forțele ucrainene nu au atacat nicio instalație energetică de pe teritoriul Rusiei. În schimb, potrivit acestuia, Moscova a vizat o centrală de gaze și ”o benzinărie obișnuită”.
Totodată, Zelenski a acuzat Rusia că a încălcat armistițiul energetic anunțat de președintele american Donald Trump. El a precizat că, luni dimineață, ”drone rusești” încă ”zburau deasupra Kievului și a altor orașe ucrainene”.
Mai mult, președintele ucrainean a cerut Washingtonului să continue să exercite presiuni asupra Rusiei și să evite concesiile, inclusiv ridicarea sancțiunilor impuse Moscovei.