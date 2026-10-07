Kremlinul acuză UE de „militarizare” după testul rachetei nucleare M51.3 a Franței

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 oct. 2026, 16:29

Kremlinul a acuzat miercuri Uniunea Europeană de „militarizare”, la o zi după ce Franța a testat racheta balistică strategică M51.3, cu capacitate nucleară. Președintele Emmanuel Macron a asistat la lansarea efectuată de pe un submarin, în largul coastelor Bretaniei.

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