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Kremlinul acuză UE de „militarizare” după testul rachetei nucleare M51.3 a Franței

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Vladimir Putin, președintele Rusiei

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 oct. 2026, 16:29

Kremlinul a acuzat miercuri Uniunea Europeană de „militarizare”, la o zi după ce Franța a testat racheta balistică strategică M51.3, cu capacitate nucleară. Președintele Emmanuel Macron a asistat la lansarea efectuată de pe un submarin, în largul coastelor Bretaniei.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a criticat testul francez și a susținut că politica europeană de apărare se bazează pe confruntarea cu Moscova.

„Este un mesaj puternic şi clar (...) Europa este obsedată de ideea militarizării”, a declarat Peskov.

Rusia spune că rămâne vigilentă

Reprezentantul Kremlinului a afirmat că Rusia își ia măsuri pentru a-și asigura securitatea, prezentând acțiunile europene drept o amenințare.

„În faţa unor astfel de acţiuni agresive şi a unor astfel de proiecte, Rusia rămâne vigilentă” şi „ia toate măsurile necesare pentru a-şi garanta securitatea”, a avertizat el.

Peskov a susținut, de asemenea, că „UE îşi bazează identitatea în materie de apărare şi securitate pe confruntarea cu Rusia”, o abordare pe care a descris-o drept „o cale fără ieşire”.

În același timp, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a declarat că Moscova rămâne „deschisă dialogului”.

„Considerăm că orice problemă trebuie rezolvată nu prin lansări demonstrative de rachete, ci prin dialog”, a spus Peskov.

Macron a asistat la testul M51.3

Emmanuel Macron a asistat marți dimineață la un prim test cu racheta balistică strategică mare-sol M51.3, cu capacitate nucleară. Lansarea a fost efectuată de pe un submarin aflat în largul coastelor departamentului Finistère, din Bretania.

Testul s-a desfășurat într-un context de tensiuni tot mai mari în Europa, unde mai multe țări acuză Moscova de implicare într-o serie de atacuri hibride.

Săptămâna trecută, Vladimir Putin a afirmat că Rusia „nu are intenţia de a ataca pe nimeni”. Liderul rus a avertizat însă că, în cazul unui atac al țărilor NATO asupra teritoriului său, Moscova se va apăra folosind „toate tipurile de arme” de care dispune.

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