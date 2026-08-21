Incendiu devastator într-un restaurant cu locuințe din Elveția. Cinci oameni sunt dispăruți, opt au fost răniți, iar clădirea a ars complet

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 14:54

Cinci persoane sunt date dispărute, iar alte opt au fost rănite într-un incendiu izbucnit în noaptea de joi spre vineri în localitatea Thusis, din cantonul elvețian Grisons. Clădirea, în care funcționa un restaurant și se aflau mai multe locuințe, a fost distrusă în totalitate. Aproximativ 100 de pompieri au intervenit, iar operațiunea a continuat și vineri.

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