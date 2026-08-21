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Incendiu devastator într-un restaurant cu locuințe din Elveția. Cinci oameni sunt dispăruți, opt au fost răniți, iar clădirea a ars complet

Incendiu Elveția

Incendiu Elveția

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 14:54

Cinci persoane sunt date dispărute, iar alte opt au fost rănite într-un incendiu izbucnit în noaptea de joi spre vineri în localitatea Thusis, din cantonul elvețian Grisons. Clădirea, în care funcționa un restaurant și se aflau mai multe locuințe, a fost distrusă în totalitate. Aproximativ 100 de pompieri au intervenit, iar operațiunea a continuat și vineri.

Paisprezece oameni au reușit să iasă din clădire

Incendiul violent a cuprins rapid imobilul cu mai multe etaje, iar flăcările au ieșit prin ferestrele de la nivelurile superioare. Deasupra clădirii s-a format un nor dens de fum, în timp ce pompierii încercau să îi găsească pe locatari. „În noaptea de joi spre vineri, un incendiu important a izbucnit la Thusis. Un restaurant cu locuinţe a fost ars complet. Cinci persoane au fost date dispărute.”

Paisprezece persoane au reușit să iasă din imobilul în flăcări. Dintre acestea, opt au fost rănite, două fiind în stare gravă, două cu leziuni de gravitate medie și alte patru cu răni ușoare. Victimele au primit primele îngrijiri la locul incendiului, după care au fost transportate la spitalele din Coire, Thusis, Ilanz și Zurich.

„Paisprezece persoane au ieşit din clădirea în flăcări. Între ele se află opt răniţi, doi grav, doi moderat şi patru uşor.”

Casa scării s-a prăbușit

Primele verificări indică faptul că incendiul ar fi izbucnit la etajul al doilea al clădirii. Casa scării s-a surpat în timpul incendiului, îngreunând accesul echipelor de intervenție către nivelurile superioare. Pentru continuarea operațiunii, pompierii au fost nevoiți să deschidă acoperișul cu ajutorul unei macarale.

Căutările persoanelor dispărute și operațiunile de stingere au continuat vineri. O anchetă a fost deschisă pentru stabilirea cauzei incendiului și a împrejurărilor în care focul s-a extins atât de rapid. Autoritățile nu au anunțat deocamdată dacă persoanele dispărute se aflau în locuințe sau în restaurant.

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