Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Incendiu devastator într-un restaurant cu locuințe din Elveția. Cinci oameni sunt dispăruți, opt au fost răniți, iar clădirea a ars complet
Incendiu Elveția
Cinci persoane sunt date dispărute, iar alte opt au fost rănite într-un incendiu izbucnit în noaptea de joi spre vineri în localitatea Thusis, din cantonul elvețian Grisons. Clădirea, în care funcționa un restaurant și se aflau mai multe locuințe, a fost distrusă în totalitate. Aproximativ 100 de pompieri au intervenit, iar operațiunea a continuat și vineri.
Citește și
- 15:44Trafic cu furaje între Franța și Elveția din cauza secetei. ”Vedem zeci de camioane care se îndreaptă spre partea elvețiană”
- 15:19Român condamnat pe viață în Marea Britanie după ce și-a ucis colegul pentru 5 lire. Mai fusese închis pentru o crimă aproape identică în România
- 14:43Scandal între Kiev și Kremlin din cauza desenului „Mașa și ursul”. Ucraina îl interzice, Rusia acuză un „război” împotriva serialului
- 13:09Suspectul Nord Stream, arestat în timp ce ar fi lucrat la un film despre sabotaj cu Sean Penn
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News