AfD trece o linie în Germania. Tobias Rausch ajunge în fruntea parlamentului din Saxonia-Anhalt
Tobias Rausch. Foto: Profimedia
O premieră politică importantă s-a produs marți în Germania, unde Tobias Rausch, deputat al Alternativei pentru Germania (AfD), a fost ales președinte al parlamentului landului Saxonia-Anhalt.
Este pentru prima dată când AfD obține conducerea unui parlament regional german, iar scrutinul de la Magdeburg vine la o lună după victoria categorică a formațiunii în alegerile din land, scrie taggeschau.de.
Rausch, în vârstă de 35 de ani, a obținut 48 de voturi în primul tur al scrutinului secret. Alți 29 de deputați au votat împotrivă, iar cinci s-au abținut. În noul parlament, AfD are 39 de mandate, astfel că rezultatul arată că el a primit sprijin și din afara propriei formațiuni.
48 de voturi pentru candidatul AfD
Parlamentul din Magdeburg are 83 de locuri, iar AfD a intrat în noua legislatură cu cea mai numeroasă grupare parlamentară, după ce a obținut 43,8% din voturi la alegerile din 6 septembrie. Formațiunea a câștigat 39 de mandate, dar nu a ajuns la majoritatea absolută de 42 de locuri.
Pentru alegerea lui Rausch au fost însă suficiente 48 de voturi. AfD și BSW, formațiunea condusă de Sahra Wagenknecht, dețin împreună 44 de mandate, iar BSW anunțase înaintea scrutinului că îl va susține pe candidatul AfD.
Diferența dintre cele 44 de mandate ale celor două formațiuni și cele 48 de voturi primite de Rausch arată că cel puțin patru parlamentari din alte grupări au votat pentru el. Alte relatări indică faptul că, raportat la cele 39 de mandate ale AfD, Rausch a primit sprijinul a nouă deputați din afara propriei formațiuni.
CDU recomandase propriilor parlamentari să se abțină, în timp ce SPD, Verzii și Stânga anunțaseră că vor vota împotriva candidatului AfD.
O premieră pentru AfD în Germania
Prin alegerea sa, Tobias Rausch devine primul politician al AfD care ocupă funcția de președinte al unui parlament regional din Germania. Presa germană și internațională subliniază caracterul istoric al votului, care marchează o schimbare importantă în raport cu izolarea politică a AfD de către celelalte partide.
Funcția nu este una pur simbolică. Președintele parlamentului conduce ședințele plenului, prezidează structurile parlamentare și se află la conducerea administrației parlamentului.
Rausch a declarat după alegere că intenționează să își exercite mandatul dincolo de interesele formațiunii din care provine și să reprezinte întregul parlament.
BSW a susținut candidatul AfD
Votul pentru Rausch este urmărit și prin prisma poziției BSW, formațiunea care a ajuns să aibă un rol important în noul parlament din Saxonia-Anhalt.
BSW a obținut cinci mandate și a anunțat înaintea votului că îl va susține pe candidatul AfD pentru președinția parlamentului. Cele cinci voturi ale formațiunii au fost suficiente pentru a-i asigura lui Rausch un sprijin important, însă rezultatul final a depășit cu patru voturi totalul mandatelor deținute împreună de AfD și BSW.
Situația este cu atât mai urmărită cu cât BSW nu a exclus discuțiile cu AfD, în timp ce celelalte formațiuni importante din parlament mențin poziția de a nu colabora cu partidul.
Reuters relatează că alegerea lui Rausch reprezintă un câștig simbolic pentru AfD, în condițiile în care formațiunea încearcă să transforme victoria electorală din septembrie într-o participare efectivă la guvernarea landului.
Ulrich Siegmund țintește funcția de premier
Următoarea miză importantă este alegerea șefului guvernului landului. Ulrich Siegmund, candidatul principal al AfD în alegerile regionale, urmărește să devină primul reprezentant al formațiunii care conduce un guvern regional german.
Votul pentru funcția de premier este programat în decembrie, iar Siegmund are nevoie de cel puțin 42 de voturi pentru a obține majoritatea necesară. AfD dispune însă doar de 39 de mandate, ceea ce înseamnă că are nevoie de sprijin din partea altor parlamentari.
Alegerea lui Rausch este astfel privită și ca un test pentru configurația politică ce se conturează înaintea scrutinului pentru funcția de premier. Reuters notează că AfD nu a reușit până acum să atragă un partener de coaliție, în timp ce BSW nu a exclus cooperarea cu formațiunea, dar nici nu s-a angajat să intre într-o coaliție cu aceasta.
Siegmund și-a anunțat candidatura pentru funcția de premier în decembrie, iar rezultatul obținut de Rausch îi oferă formațiunii un indiciu despre existența unor voturi din afara propriului grup parlamentar. Totuși, cele două alegeri nu sunt identice, iar sprijinul acordat unui candidat pentru președinția parlamentului nu înseamnă automat susținerea unui guvern condus de AfD.
Celelalte partide resping colaborarea cu AfD
În noul parlament din Saxonia-Anhalt, CDU, SPD, Verzii și Stânga dețin împreună 39 de mandate, exact același număr pe care îl are AfD.
Înaintea alegerii lui Rausch, aceste formațiuni au menținut poziția de a nu colabora cu AfD. În cazul CDU, conducerea grupului parlamentar recomandase abținerea, în timp ce SPD, Verzii și Stânga au respins candidatura.
Rezultatul final arată însă că recomandările partidelor nu au fost suficiente pentru a împiedica alegerea lui Rausch. Cel puțin câteva voturi din afara taberei AfD și BSW au fost decisive.
Proteste în fața parlamentului din Magdeburg
Alegerea lui Rausch a fost însoțită de proteste în fața parlamentului din Magdeburg. Potrivit poliției, aproximativ 350 de persoane s-au adunat în fața clădirii înaintea începerii ședinței constitutive.
Protestatarii au urmărit pe telefoane transmisiunea în direct a ședinței parlamentului și au reacționat prin huiduieli atunci când a fost anunțat rezultatul votului. Printre acțiunile organizate în fața parlamentului s-a numărat și citirea cu voce tare a unor pasaje din Constituția Germaniei.
În interiorul parlamentului, ședința constitutivă a fost deschisă de Eva von Angern, reprezentanta Stângii și parlamentarul cu cea mai mare vechime, care a făcut apel la responsabilitatea deputaților și la protejarea democrației și a minorităților.
AfD încearcă să transforme victoria electorală în putere executivă
Alegerile din 6 septembrie au schimbat radical configurația politică din Saxonia-Anhalt. AfD a obținut 43,8% din voturi și 39 dintre cele 83 de mandate, dar nu dispune de majoritatea necesară pentru a forma singură guvernul.
Prin alegerea lui Tobias Rausch, formațiunea a obținut însă pentru prima dată președinția unui parlament regional german. Votul devine astfel primul test concret pentru capacitatea partidului de a obține sprijin din afara propriului grup înaintea alegerii premierului landului.
Ulrich Siegmund urmărește acum obținerea celor 42 de voturi necesare pentru a ajunge la conducerea guvernului regional. Până atunci, actualul guvern al landului rămâne în funcție.
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