AfD trece o linie în Germania. Tobias Rausch ajunge în fruntea parlamentului din Saxonia-Anhalt

Publicat 6 oct. 2026, 17:03 Sursă tagesschau.de

O premieră politică importantă s-a produs marți în Germania, unde Tobias Rausch, deputat al Alternativei pentru Germania (AfD), a fost ales președinte al parlamentului landului Saxonia-Anhalt.

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