Friedrich Merz, profund indignat de vizita lui Gerhard Schröder la Putin: „Pur și simplu imoral”

Cancelarul german Friedrich Merz a condamnat participarea predecesorului său, Gerhard Schröder, la o întâlnire organizată la reședința lui Vladimir Putin cu ocazia zilei de naștere a președintelui rus. Un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin a declarat vineri că Merz este „profund indignat” de gestul fostului cancelar.
Reacția guvernului german vine după ce Kremlinul a anunțat că Schröder a fost primit de Putin pe 7 octombrie. Relația apropiată dintre cei doi și legăturile fostului cancelar cu marile companii rusești au provocat în repetate rânduri controverse, inclusiv după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.
Guvernul german: Putin este responsabil pentru suferința din Ucraina
Purtătorul de cuvânt al executivului german a invocat consecințele războiului pentru a explica poziția cancelarului Friedrich Merz.
„Putin este singurul vinovat pentru războiul din Ucraina. Ordinele sale sunt cauza unor suferinţe incomensurabile, a victimelor civile, a familiilor destrămate, a celor care au murit şi a răniţilor”, a declarat oficialul.
În acest context, participarea lui Gerhard Schröder la aniversarea liderului de la Kremlin este considerată inacceptabilă de actualul șef al guvernului german, conform Reuters.
„Cancelarul consideră că este pur şi simplu imoral ca domnul Schröder să participe la o astfel de celebrare”, a precizat purtătorul de cuvânt.
Gerhard Schröder, criticat și de conducerea SPD
Vizita la Putin a atras reproșuri și din partea Partidului Social-Democrat, formațiunea din care provine fostul cancelar.
Lars Klingbeil, copreședinte al SPD și ministru al finanțelor în coaliția condusă de Friedrich Merz, a calificat gestul lui Schröder drept „complet inacceptabil”, potrivit cotidianului Süddeutsche Zeitung. Klingbeil și-a argumentat poziția prin suferința provocată populației ucrainene de războiul declanșat de Rusia.
Schröder a condus guvernul Germaniei între 1998 și 2005. După încheierea mandatului, apropierea sa de Putin și implicarea în mediul de afaceri rus au devenit surse constante de critici în Germania și în străinătate.
Legăturile fostului cancelar cu Nord Stream și companiile rusești
La scurt timp după plecarea din fruntea guvernului, Gerhard Schröder a preluat conducerea comitetului acționarilor Nord Stream. Proiectul de conductă prin Marea Baltică, condus de Gazprom, fusese susținut de el și în perioada în care era cancelar.
Ulterior, Schröder a ocupat funcții de conducere la compania petrolieră rusă Rosneft. Relațiile sale cu Rusia au continuat și după declanșarea invaziei din Ucraina și introducerea sancțiunilor occidentale.
Săptămâna trecută, fostul cancelar s-a alăturat consiliului de supraveghere al Hyperglobus, retailer rus desprins din grupul german Globus Holding, care operează peste 20 de supermarketuri în Rusia.
La începutul acestui an, Putin l-a indicat pe Schröder drept interlocutorul său preferat pentru eventuale discuții despre noi aranjamente de securitate în Europa. Propunerea a fost respinsă de Uniunea Europeană și de guvernul condus de Merz.
Kremlinul spune că Putin și-a invitat „vechiul prieten”
Potrivit explicației publicate de Kremlin pe Telegram, Putin a aflat că Gerhard Schröder se afla la Moscova pentru afaceri și l-a invitat la reședința sa cu ocazia aniversării.
„Ieri dimineaţă, Vladimir Putin a aflat din mass-media că Gerhard Schröder se afla la Moscova în interes de afaceri. Preşedintele l-a invitat pe vechiul său prieten să i se alăture”, a transmis Kremlinul joi.
Întâlnirea a avut loc miercuri, 7 octombrie, când liderul rus a împlinit 74 de ani. Kremlinul a publicat și fotografii în care Putin și Schröder apar zâmbind și strângându-și mâna.