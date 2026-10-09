Friedrich Merz, profund indignat de vizita lui Gerhard Schröder la Putin: „Pur și simplu imoral”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 9 oct. 2026, 16:41

Cancelarul german Friedrich Merz a condamnat participarea predecesorului său, Gerhard Schröder, la o întâlnire organizată la reședința lui Vladimir Putin cu ocazia zilei de naștere a președintelui rus. Un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin a declarat vineri că Merz este „profund indignat” de gestul fostului cancelar.

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