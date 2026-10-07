Friedrich Merz, îngrijorat de ascensiunea AfD: extrema dreaptă preia conducerea parlamentului din Saxonia-Anhalt

Cancelarul german Friedrich Merz a criticat alegerea unui reprezentant al Alternativei pentru Germania (AfD) la conducerea parlamentului regional din Saxonia-Anhalt și a cerut partidelor democratice să respingă orice colaborare cu formațiunea. Tobias Rausch a câștigat funcția cu mai multe voturi decât numărul mandatelor deținute de AfD, alimentând întrebări despre sprijinul primit din partea altor grupuri parlamentare.
Candidatul AfD a primit nouă voturi peste numărul mandatelor partidului
Tobias Rausch a fost ales marți președinte al parlamentului din Saxonia-Anhalt, din primul tur, cu 48 de voturi din totalul celor 82 de deputați. AfD deține 39 de mandate, astfel că rezultatul indică sprijinul a încă nouă parlamentari din afara formațiunii.
Potrivit relatării Anadolu, este prima dată după 1945 când extrema dreaptă obține conducerea unui parlament de land din Germania.
Votul a fost secret, iar identitatea deputaților care au susținut candidatura lui Rausch nu este cunoscută. Rezultatul a provocat însă controverse privind respectarea angajamentului partidelor democratice de a nu coopera cu AfD.
Merz: susținerea AfD este incompatibilă cu valorile CDU
Friedrich Merz a reacționat miercuri, în timpul unui discurs susținut la un forum de afaceri organizat de grupul media Handelsblatt, la Berlin.
„Sunt profund îngrijorat și oarecum consternat de ceea ce s-a întâmplat ieri”, a declarat cancelarul german.
Liderul Uniunii Creștin-Democrate (CDU) a reafirmat că politicienii democrați trebuie să refuze colaborarea cu AfD. El a subliniat că secretul votului nu permite identificarea celor care au sprijinit candidatul formațiunii.
„Dar oricine își dă votul pentru AfD face jocul extremiștilor. Și distruge credibilitatea. Este, cu siguranță, incompatibil cu valorile partidului meu, CDU”, a spus Merz.
Presa germană și adversarii politici au avansat ipoteza că o parte dintre voturile suplimentare ar fi provenit de la deputați creștin-democrați. Aceste suspiciuni nu sunt însă confirmate de rezultatul scrutinului secret.
Controverse privind izolarea politică a AfD
Alegerea lui Rausch a fost interpretată de criticii CDU drept o posibilă breșă în „zidul de protecție” împotriva AfD. Această politică urmărește izolarea formațiunii prin respingerea coalițiilor, a voturilor comune și a altor forme de cooperare.
Filiala AfD din Saxonia-Anhalt a fost clasificată de serviciul de informații interne al landului drept o grupare confirmată de extremă dreaptă, pe fondul evaluării obiectivelor și activităților sale ca antidemocratice. Partidul contestă această încadrare.
Merz a avertizat, totuși, că rezultatul votului nu trebuie să ducă automat la acuzații împotriva CDU. Cancelarul a sugerat că parlamentari din alte formațiuni ar fi putut vota pentru candidatul AfD cu scopul de a pune presiune pe creștin-democrați și de a provoca tensiuni politice.
„Operațiunile sub steag fals nu se întâmplă doar în domeniul militar; se întâmplă și în politică”, a afirmat el, cerând prudență înainte de formularea unor concluzii.
Declarația reprezintă o ipoteză avansată de cancelar, nu o explicație demonstrată a voturilor primite de Rausch.
Rezultatul alegerilor regionale, un avertisment pentru guvernul german
În același discurs, Merz a descris drept profund îngrijorător rezultatul alegerilor regionale din septembrie. AfD a obținut 43,8% din voturi, iar BSW, formațiunea populistă de stânga, a primit 5,3%.
Potrivit cancelarului, cele două partide au ajuns împreună să dețină majoritatea absolută a mandatelor în parlamentul landului. Merz le-a caracterizat drept formațiuni extremiste cu tendințe autoritare, dar a insistat că respectarea rezultatului electoral rămâne o obligație democratică.
„Totuși, rezultatul alegerilor este rezultatul alegerilor”, a spus liderul CDU.
Cancelarul a cerut partidelor aflate la guvernare să analizeze cauzele acestui rezultat și să ofere răspunsuri concrete la preocupările populației. El a susținut că programul de reforme trebuie continuat pentru a împiedica repetarea unei asemenea situații la nivel național, la următoarele alegeri federale.