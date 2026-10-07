Friedrich Merz, îngrijorat de ascensiunea AfD: extrema dreaptă preia conducerea parlamentului din Saxonia-Anhalt

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 oct. 2026, 23:39

Cancelarul german Friedrich Merz a criticat alegerea unui reprezentant al Alternativei pentru Germania (AfD) la conducerea parlamentului regional din Saxonia-Anhalt și a cerut partidelor democratice să respingă orice colaborare cu formațiunea. Tobias Rausch a câștigat funcția cu mai multe voturi decât numărul mandatelor deținute de AfD, alimentând întrebări despre sprijinul primit din partea altor grupuri parlamentare.

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