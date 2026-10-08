Fostul prinț Andrew, victorie în instanță: perchezițiile din dosarul Epstein au fost declarate ilegale

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 oct. 2026, 22:00

Înalta Curte de la Londra a stabilit că perchezițiile efectuate în februarie la locuințele lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, au fost ilegale din cauza unei erori în procedura de emitere a mandatelor. Decizia nu oprește însă ancheta privind presupusa transmitere a unor documente economice confidențiale către Jeffrey Epstein.

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