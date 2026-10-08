Fostul prinț Andrew, victorie în instanță: perchezițiile din dosarul Epstein au fost declarate ilegale

Înalta Curte de la Londra a stabilit că perchezițiile efectuate în februarie la locuințele lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, au fost ilegale din cauza unei erori în procedura de emitere a mandatelor. Decizia nu oprește însă ancheta privind presupusa transmitere a unor documente economice confidențiale către Jeffrey Epstein.
De ce au fost anulate mandatele de percheziție
Judecătorul Nicholas Hilliard a arătat, într-o hotărâre de șase pagini pronunțată joi, că procedura de solicitare și emitere a mandatelor a fost afectată de „o eroare semnificativă”. Magistratul a considerat că aceasta este suficientă pentru a declara ilegale mandatele, perchezițiile și ridicarea materialelor găsite la cele două proprietăți.
Andrew, în vârstă de 66 de ani, contestase legalitatea intervențiilor poliției la actuala sa locuință de pe domeniul Sandringham, în Norfolk, și la fosta reședință de la Windsor. El nu a fost prezent la audierea de joi.
Instanța a subliniat că hotărârea are un efect limitat asupra dosarului: anularea mandatelor nu înseamnă încheierea investigației și nici că întreaga anchetă este ilegală.
Potrivit unui comunicat al Poliției Thames Valley, mandatele fuseseră anulate de Înalta Curte la 22 iulie. Instituția a recunoscut că temeiul legislativ folosit pentru emiterea lor nu era corect și a anunțat că investigația continuă.
Poliția încearcă să păstreze probele ridicate din locuințele lui Andrew
În urma anulării mandatelor, poliția caută o modalitate legală de a păstra materialele confiscate în timpul perchezițiilor. Andrew se opune acestei solicitări, potrivit judecătorului Hilliard.
Disputa privind păstrarea probelor urmează să fie examinată într-o audiere cu ușile închise, care nu va avea loc înainte de 2027.
Magistratul a remarcat însă că restituirea materialelor nu ar avea utilitate dacă acestea ar putea fi confiscate din nou, în mod legal, în baza altor prevederi.
Ce vizează ancheta legată de Jeffrey Epstein
Andrew a fost arestat la 19 februarie, chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani, și a petrecut mai multe ore în custodia poliției. Arestarea a urmat unor noi dezvăluiri despre relația sa cu Jeffrey Epstein, infractorul sexual american care a murit într-o închisoare din Statele Unite în 2019.
Ancheta privește suspiciuni de abateri în exercitarea unei funcții publice. Fostul prinț este suspectat că i-ar fi transmis lui Epstein documente economice confidențiale în perioada 2001–2011, când era emisar comercial al Regatului Unit.
Până în prezent, Andrew nu a fost inculpat. El a negat constant că ar fi comis fapte ilegale în legătură cu scandalul Epstein.
Separat, Poliția Thames Valley a anunțat în mai că examinează și o acuzație de agresiune sexuală împotriva sa.
Andrew și-a pierdut titlurile regale în 2025
Regele Charles al III-lea i-a retras titlurile regale lui Andrew în 2025, după publicarea memoriilor postume ale Virginiei Giuffre, una dintre principalele acuzatoare ale lui Jeffrey Epstein.
Giuffre îl acuzase pe Andrew de agresiuni sexuale comise când ea avea 17 ani. Ea a murit prin sinucidere în aprilie 2025.
Andrew a fost, de asemenea, obligat să părăsească Royal Lodge, reședința de pe domeniul Windsor în care locuise mai bine de două decenii, și să se mute pe domeniul Sandringham.