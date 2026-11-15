Explozii puternice în Bahrain, după un atac cu drone revendicat de Iran asupra unei baze americane. Oamenii au fost îndemnați să se refugieze

Momente de panică în Bahrain, unde mai multe explozii au fost auzite duminică dimineață, după ce Iranul a revendicat un atac cu drone asupra unei instalații militare americane de pe teritoriul țării. Autoritățile au activat alertele, iar populația a primit instrucțiuni să se deplaseze către cele mai apropiate adăposturi și să urmărească informațiile transmise prin canalele oficiale.
Potrivit informațiilor relatate de AFP, sirenele de avertizare au răsunat în mai multe zone, iar autoritățile din Bahrain au publicat mesaje de alertă pe rețelele sociale. Locuitorii au fost sfătuiți să evite deplasările și să se adăpostească într-un spațiu sigur, fără ca natura exactă a amenințării să fie precizată inițial.
Primele explozii au fost raportate în jurul orei 4:00 dimineața, iar martorii au semnalat un nou val de detonații aproximativ două ore și jumătate mai târziu.
Ministerul de Interne din Bahrain a transmis un apel către cetățeni, cerându-le să nu intre în panică și să respecte indicațiile instituțiilor competente.
„Locuitorii sunt îndemnați să-și păstreze calmul, să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur și să urmărească informațiile prin canalele oficiale”, au transmis reprezentanții instituției.
Iranul revendică atacul asupra unei baze militare americane din Bahrain
La scurt timp după explozii, Gardienii Revoluției din Iran au anunțat că au lansat un atac asupra unei instalații militare americane din Bahrain. Potrivit comunicatului publicat pe Telegram, ținta ar fi fost sistemul radar utilizat pentru apărarea aeriană, amplasat la baza de elicoptere Al-Riffa.
Reprezentanții forțelor iraniene au susținut că șase drone aparținând Forței Aerospațiale a Gardienilor Revoluției Islamice au fost folosite în această operațiune.
Nu este primul incident de acest fel raportat în ultimele zile. Vineri, aceeași structură militară iraniană anunțase că a lovit un sistem radar american din Bahrain.
De cealaltă parte, armata Statelor Unite a transmis că a reușit să intercepteze și să distrugă două drone lansate de forțele iraniene.
Bahrain, vizat în repetate rânduri de atacuri iraniene
Bahrainul se numără printre statele din regiunea Golfului care au fost afectate de confruntările dintre Iran, Statele Unite și Israel. Țara găzduiește o importantă bază navală americană, ceea ce o transformă într-un punct strategic în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.
Războiul a izbucnit pe 28 februarie, după atacurile americano-israeliene asupra Iranului, iar tensiunile au generat numeroase incidente militare în regiune.
Deși din luna septembrie confruntările au cunoscut o perioadă de acalmie, amenințările venite din partea Washingtonului și a Israelului au alimentat temerile privind o nouă escaladare.
Președintele american Donald Trump a susținut între timp că războiul s-a încheiat din punct de vedere militar și că administrația de la Washington este dispusă să mențină situația actuală. Joi, liderul de la Casa Albă a afirmat din nou că Statele Unite nu au nevoie de un acord cu Teheranul.
Conflictul a avut și consecințe economice importante, în special prin creșterea accelerată a prețurilor petrolului. Trump și vicepreședintele JD Vance au recunoscut că efectele economice ale războiului au contribuit la rezultatul nefavorabil pentru republicani în alegerile intermediare din Statele Unite.
Iranul amenință că ar putea lovi baze americane inclusiv în Europa
Tensiunile sunt amplificate și de avertismentele venite din partea oficialilor iranieni. Mohsen Rezaï, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a amenințat miercuri că Teheranul ar putea ataca instalații militare americane aflate în afara Orientului Mijlociu, inclusiv în Europa, dacă acestea ar fi utilizate pentru operațiuni împotriva Republicii Islamice.
În paralel, situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne extrem de tensionată. Iranul continuă să amenințe și să vizeze navele care încearcă să tranziteze această cale navigabilă fără aprobarea sa.
Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie. Înainte de izbucnirea războiului, aproximativ 20% din hidrocarburile consumate la nivel global tranzitau prin această zonă.
La rândul său, Washingtonul menține blocada asupra porturilor iraniene, în timp ce confruntarea dintre cele două state continuă să afecteze transportul maritim.
Două nave care transportau hidrocarburi ar fi luat foc în Strâmtoarea Ormuz
Un nou incident a fost raportat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Marina Gardienilor Revoluției a anunțat că două nave care transportau hidrocarburi au fost cuprinse de flăcări după ce ar fi lovit mine în timp ce încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz.
Potrivit versiunii prezentate de partea iraniană, ambarcațiunile ar fi utilizat o rută neautorizată.