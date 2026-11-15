Explozii puternice în Bahrain, după un atac cu drone revendicat de Iran asupra unei baze americane. Oamenii au fost îndemnați să se refugieze

Publicat 15 nov. 2026, 15:10 Actualizat 15 nov. 2026, 15:11

Momente de panică în Bahrain, unde mai multe explozii au fost auzite duminică dimineață, după ce Iranul a revendicat un atac cu drone asupra unei instalații militare americane de pe teritoriul țării. Autoritățile au activat alertele, iar populația a primit instrucțiuni să se deplaseze către cele mai apropiate adăposturi și să urmărească informațiile transmise prin canalele oficiale.

Distribuie articolul