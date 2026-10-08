Donald Trump, înaintea anunțării Premiului Nobel pentru Pace: „Am pus capăt la opt războaie”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 oct. 2026, 15:58

Donald Trump își susține din nou candidatura la Premiul Nobel pentru Pace, cu numai o zi înainte ca laureatul din 2026 să fie anunțat la Oslo. Președintele american spune că merită distincția pentru rolul pe care susține că l-a avut în mai multe conflicte internaționale și afirmă că ar fi „o mare rușine” dacă premiul nu i-ar fi acordat.

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