Donald Trump, înaintea anunțării Premiului Nobel pentru Pace: „Am pus capăt la opt războaie”

Donald Trump își susține din nou candidatura la Premiul Nobel pentru Pace, cu numai o zi înainte ca laureatul din 2026 să fie anunțat la Oslo. Președintele american spune că merită distincția pentru rolul pe care susține că l-a avut în mai multe conflicte internaționale și afirmă că ar fi „o mare rușine” dacă premiul nu i-ar fi acordat.
„Nu știu care va fi decizia lor. Au reputația de a nu-l acorda unor persoane ca mine”, a declarat Donald Trump miercuri, la Casa Albă, vorbind despre Premiul Nobel pentru Pace.
Trump: „Cred că ar fi o mare rușine pentru ei”
Președintele american a fost întrebat despre premiul care va fi anunțat vineri, 9 octombrie. Trump și-a exprimat din nou nemulțumirea față de faptul că nu a primit distincția anul trecut și a spus că o nouă decizie în defavoarea sa ar pune Comitetul Nobel într-o lumină proastă.
„Cred că ar fi o mare rușine pentru ei”, a spus Trump despre posibilitatea de a nu primi premiul nici în acest an.
Liderul de la Casa Albă și-a enumerat apoi argumentele. „Am pus capăt la opt războaie”, a susținut acesta, reluând una dintre afirmațiile pe care le-a folosit în mod repetat pentru a-și apăra candidatura la Nobel.
Trump a adus în discuție și Iranul și programul nuclear al Teheranului. „Și poate că am împiedicat distrugerea totală a lumii, deoarece Iranul nu va avea niciodată arma nucleară. Și asta este un lucru bun, un lucru foarte bun”, a declarat președintele american.
María Corina Machado i-a oferit medalia sa Nobel
Donald Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2025, însă medalia distincției a ajuns ulterior la el. María Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela și laureata premiului de anul trecut, i-a oferit președintelui american medalia sa.
Trump și-a amintit miercuri de acel moment și a spus că s-a simțit onorat.
„Am fost foarte onorat să-l primesc indirect ultima dată de la câștigătoare, care a spus că nimeni în istorie nu îl merită mai mult decât președintele Trump”, a declarat acesta.
În ianuarie 2026, María Corina Machado i-a înmânat lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, după ce primise distincția pentru activitatea sa politică din Venezuela.
Trump, propus pentru Nobelul pentru Pace
Liderii mai multor state au anunțat că l-au propus pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace. Printre aceștia se numără premierul israelian Benjamin Netanyahu, precum și reprezentanții Pakistanului și Cambodgiei.
Trump își susține candidatura prin rolul pe care spune că l-a avut în mai multe conflicte și negocieri internaționale. Unele dintre părțile implicate în aceste conflicte au contestat însă amploarea rolului atribuit de președintele american propriei administrații. Comitetul Nobel nu publică lista oficială a persoanelor nominalizate în anul în curs. Identitatea candidaților este păstrată secretă timp de 50 de ani, însă cei care fac nominalizările își pot anunța public propriile propuneri.
Premiul Nobel pentru Pace 2026, anunțat vineri
Laureatul Premiului Nobel pentru Pace din acest an va fi anunțat vineri, 9 octombrie, la Oslo. Distincția este acordată de Comitetul Nobel Norvegian și este unul dintre cele mai urmărite premii ale sezonului Nobel. Donald Trump a vorbit în repetate rânduri despre dorința sa de a primi această distincție și a susținut că acțiunile sale în politica externă îl recomandă pentru premiu. Cu o zi înaintea anunțului oficial, președintele american și-a apărat din nou public candidatura și a insistat asupra rolului pe care spune că l-a avut în oprirea mai multor conflicte.