Compozitorul şi dirijorul britanic de origine americană Carl Davis, câştigător al premiului BAFTA, a murit la vârsta de 86 de ani. Acesta a compus și muzică pentru cinematografie, încă din epoca filmului mut, pentru teatru dar și televiziune.

Familia sa a transmis că decesul a fost provocat de o hemoragie cerebrală și a mulțumit paramedicilor care l-au asistat pe Carl şi echipei de terapie intensivă neurologică de la Spitalul John Radcliffe din Oxford, potrivit presei internaționale, relatează agerpres.ro.

Carl Davis, dirijor și compozitor, a murit la vârsta de 86 de ani / Foto: Profi Media

Carl Davis, ale cărui compoziții muzicale prestigioase includ drama BBC "Pride and Prejudice" (Mândrie şi prejudecată) din 1995, a câştigat un BAFTA precum şi un premiu Ivor Novello pentru muzica sa pentru clasicul "The French Lieutenant's Wife" (Iubita locotenentului francez) din 1981.

Carl Davis a scris partituri pentru unele dintre cele mai iubite şi memorabile drame de televiziune britanice, a fost dirijor şi compozitor de lucrări simfonice, precum şi un scriitor remarcabil pentru balet. A scris şi rescris partituri pentru peste 50 de filme mute, de la Charlie Chaplin la Buster Keaton, a transmis familia sa în mesajul de după deces.

A colaborat, în 1991, și cu Paul McCartney la opera The Liverpool Oratorio, scrisă pentru a aniversa 150 de ani de la înființarea Orchestrei Filarmonici iregale Liverpool.

Carl Davis a continuat să compună până la 80 de ani, cu patru lucrări în ultimii șapte ani. Ultima - Fantoma de la Operă a avut premiera chiar în luna mai din acest an, scrie The Guardian.

În 2005 a primit distincţia de Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (Comandor al celui mai excelent Ordin al Imperiului Britanic) conferită de monarhul Regatului Unit.



Carl Davis s-a născut în 1936 la New York, unde şi-a început cariera artistică. Însă a trăit marea sa parte a vieții în Marea Britanie, la Londra, din 1961. S-a căsătorit cu actriţa Jean Boht în 1970. Ei au două fiice, Hannah şi Jessie, şi trei nepoţi, Molly, Fred şi Alice.