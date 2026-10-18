Cristian Diaconescu, despre o posibilă victorie a lui Marine Le Pen: ce s-ar schimba pentru Franța și Europa

Publicat 18 oct. 2026, 09:59 Actualizat 18 oct. 2026, 10:01 Sursă Realitatea PLUS

O eventuală victorie a lui Marine Le Pen în alegerile din Franța ar putea aduce schimbări majore în politica externă a țării și în relațiile cu NATO și Uniunea Europeană, a declarat fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea PLUS, în emisiunea „Tunurile pe Politicieni”, moderată de Claudiu Giurgea, acesta a analizat ascensiunea formațiunilor radicale, pe fondul valului de proteste din Franța.

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