Cristian Diaconescu, despre o posibilă victorie a lui Marine Le Pen: ce s-ar schimba pentru Franța și Europa

O eventuală victorie a lui Marine Le Pen în alegerile din Franța ar putea aduce schimbări majore în politica externă a țării și în relațiile cu NATO și Uniunea Europeană, a declarat fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea PLUS, în emisiunea „Tunurile pe Politicieni”, moderată de Claudiu Giurgea, acesta a analizat ascensiunea formațiunilor radicale, pe fondul valului de proteste din Franța.
Cristian Diaconescu: Partidele tradiționale pierd teren în Franța
În analiza sa privind apropierea alegerilo din Franțar, Cristian Diaconescu a susținut că extrema dreaptă și extrema stângă au câștigat o pondere importantă în preferințele electoratului francez. Fostul ministru i-a indicat pe Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon drept reprezentanți ai acestei tendințe.
„În câteva luni vom vedea, între extrema dreaptă și extrema stângă, ce rezultat se va obține”, a afirmat Diaconescu.
Potrivit estimării prezentate de acesta în emisiune, cele două curente politice ar cumula peste 65% din „încrederea electorală a societății”. În acest context, fostul șef al diplomației române a apreciat că partidele tradiționale nu mai au capacitatea de a influența decisiv competiția politică, așa cum se întâmpla în trecut.
Ce ar însemna o victorie a lui Marine Le Pen pentru relațiile cu NATO și UE
Întrebat despre consecințele unei eventuale victorii a lui Marine Le Pen pentru Franța și Europa, Cristian Diaconescu a anticipat o orientare mai pronunțată către prioritățile naționale în politica externă.
„O naționalizare, cel puțin a politicii externe”, a răspuns fostul ministru.
În opinia sa, Marine Le Pen ar putea propune abordări cu accente izolaționiste în relația cu NATO, precum și revendicări ferme privind rolul Franței în procesul decizional al Uniunii Europene.
„Clar Marine Le Pen va veni cu variante oarecum izolaționiste în ceea ce privește Alianța Nord-Atlantică, cu solicitări drastice privind decizia și preeminența Franței în Uniunea Europeană”, a declarat Cristian Diaconescu.
Fostul ministru a avertizat că ascensiunea forțelor politice radicale ar putea determina schimbări importante, într-un context în care influența partidelor tradiționale s-a diminuat.