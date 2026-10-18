Incendiu masiv la terminalul petrolier din Sankt Petersburg, după un atac cu drone. Explozii și pene de curent

Scris de Darius Stănescu Publicat: 18 oct. 2026, 08:03

Un incendiu de amploare a izbucnit duminică dimineață la terminalul petrolier din portul Sankt Petersburg, după un atac cu drone atribuit Ucrainei. Presa ucraineană relatează că au fost vizate și o stație electrică și un centru de date, în timp ce autoritățile ruse au anunțat intervenții pentru stingerea incendiilor și suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul Pulkovo.

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