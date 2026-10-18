Incendiu masiv la terminalul petrolier din Sankt Petersburg, după un atac cu drone. Explozii și pene de curent

Un incendiu de amploare a izbucnit duminică dimineață la terminalul petrolier din portul Sankt Petersburg, după un atac cu drone atribuit Ucrainei. Presa ucraineană relatează că au fost vizate și o stație electrică și un centru de date, în timp ce autoritățile ruse au anunțat intervenții pentru stingerea incendiilor și suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul Pulkovo.
Mai multe explozii au fost semnalate în zona portuară în noaptea de sâmbătă spre duminică. Potrivit publicației ucrainene Kyiv Independent, dronele au lovit în repetate rânduri parcul de rezervoare al terminalului petrolier. Înregistrările distribuite pe rețelele sociale surprind flăcări puternice și explozii în apropierea instalațiilor.
Amploarea distrugerilor și informațiile privind toate obiectivele lovite nu au fost confirmate independent.
Terminalul petrolier din Sankt Petersburg, un punct important pentru exporturile rusești
Instalația vizată este unul dintre principalele terminale rusești pentru depozitarea și exportul produselor petroliere prin Marea Baltică.
Complexul ocupă aproximativ 37 de hectare și include peste 30 de rezervoare, cu o capacitate cumulată de stocare de 441.000 de metri cubi. Capacitatea anuală de manipulare este de aproximativ 12,5 milioane de tone de produse petroliere.
Un incendiu la această infrastructură poate afecta operațiunile portuare, însă efectele atacului asupra activității terminalului nu erau deocamdată clarificate.
Presa ucraineană anunță lovituri asupra unei stații electrice și a unui centru de date
Potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană, printre obiectivele atacate s-ar număra și centrul de date ICVA, care susține servicii ale platformei VKontakte. Aceleași surse susțin că avariile ar fi perturbat funcționarea unor servicii online și a sistemelor de stocare a datelor.
O altă țintă indicată este stația electrică Vostochnaya, de 330 kV, care contribuie la alimentarea cu energie a orașului Sankt Petersburg și a localităților din apropiere. În urma atacului au fost raportate întreruperi de electricitate în mai multe zone.
Totodată, au apărut informații privind avarierea unui pod din oraș, fără ca amploarea pagubelor să fie stabilită independent.
Autoritățile ruse susțin că au doborât 57 de drone
Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a declarat că apărarea antiaeriană rusă a interceptat 57 de drone ucrainene. Potrivit acestuia, resturile unui aparat de zbor au avariat patru mașini parcate.
La Sankt Petersburg, guvernatorul Aleksandr Beglov a anunțat că echipele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea incendiilor din mai multe zone ale orașului, inclusiv de la complexul petrolier.
Beglov a precizat că nu au fost raportate victime și a avertizat că serviciile de internet mobil ar putea înregistra întreruperi.
Activitatea Aeroportului Internațional Pulkovo a fost suspendată temporar, iar persoanele aflate în terminal au fost îndrumate către adăposturi.
Drone FP-1, folosite în atacul asupra Sankt Petersburgului
Compania ucraineană Fire Point a afirmat că în operațiunea de duminică au fost utilizate drone FP-1, proiectate pentru atacuri la distanță mare.
Terminalul petrolier din Sankt Petersburg ar mai fi fost vizat de un atac ucrainean în iulie 2026. Autoritățile ruse au confirmat la acel moment avarii la infrastructura petrolieră.
Atacul se înscrie în seria operațiunilor ucrainene împotriva rafinăriilor, depozitelor de combustibil și altor obiective energetice rusești, prin care Kievul urmărește să afecteze veniturile din petrol ale Moscovei și aprovizionarea armatei ruse.
Bilanțul pagubelor produse în urma atacului de duminică rămâne neclar.