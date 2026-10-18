Bilanțul protestelor violente în Franța: 1.200 de persoane reținute și 150 de polițiști și jandarmi răniți

Scris de Darius Stănescu Publicat: 18 oct. 2026, 06:58

Manifestațiile împotriva costului ridicat al vieții din Franța au fost marcate de confruntări cu forțele de ordine, jafuri și distrugeri în mai multe orașe. Premierul Sébastien Lecornu a anunțat sâmbătă seara un bilanț de 1.200 de persoane reținute, în timp ce 150 de polițiști și jandarmi au fost răniți.

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