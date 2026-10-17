Revoltă de amploare, în Albania, împotriva premierului Edi Rama. Oamenii cer măsuri radicale VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 oct. 2026, 20:47

Este a patra zi de proteste violente în capitala Albaniei. Mii de tineri au ieșit din nou în stradă pentru a cere demisia premierului Edi Rama, pe care îl acuză de corupție.

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