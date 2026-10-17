Revoltă de amploare, în Albania, împotriva premierului Edi Rama. Oamenii cer măsuri radicale VIDEO

Este a patra zi de proteste violente în capitala Albaniei. Mii de tineri au ieșit din nou în stradă pentru a cere demisia premierului Edi Rama, pe care îl acuză de corupție.
Protestele antiguvernamentale continuă în capitala Albaniei, unde mii de studenți și tineri cer demisia premierului Edi Rama și schimbări în sistemul de educație. Manifestanții sunt nemulțumiți de majorarea taxelor de școlarizare și de condițiile din instituțiile de învățământ.
Demonstrațiile au degenerat în confruntări violente cu forțele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Potrivit autorităților, 70 de polițiști și alte șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 35 de manifestanți au fost reținuți.
Tensiunile au crescut și după ce un deputat a încercat să se alăture protestatarilor. Acesta a fost atacat de mulțime și s-a aruncat în râul Lana pentru a scăpa de furia manifestanților. Protestatarii au transmis că nu acceptă implicarea politicienilor în mișcarea lor.
În timpul confruntărilor, mai mulți participanți au spart vitrinele magazinelor, au provocat incendii și au avariat cel puțin patru clădiri ale ministerelor. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții.
Premierul Edi Rama a exclus posibilitatea demisiei și a susținut că în spatele protestelor s-ar afla „mâini străine”. Cu toate acestea, șeful guvernului s-a declarat dispus să poarte discuții cu studenții și să le asculte nemulțumirile.