Proteste în Europa pe fondul scumpirilor. Grevă a transportatorilor în Italia și manifestații în Portugalia și Albania

Scumpirile, criza locuințelor și nemulțumirile față de autorități au declanșat proteste în mai multe țări europene. În Italia, transportatorii din Sicilia și Calabria și-au oprit activitatea, iar la Milano au fost semnalate incendii în apropierea Domului. În Portugalia, manifestanții reclamă costurile locuințelor, în timp ce în Albania mii de oameni cer demisia premierului Edi Rama.
Grevă în Italia: transportatorii din Sicilia și Calabria protestează față de scumpirea motorinei
După o serie de marșuri spontane desfășurate în ultimele săptămâni, transportatorii din Sicilia și Calabria au tras camioanele pe dreapta. Aceștia protestează față de scumpirea motorinei și de creșterea costurilor de transport.
Greva, programată să dureze până pe 20 octombrie, pune presiune pe un sector esențial pentru aprovizionarea cu mărfuri.
Nemulțumirile legate de creșterea costului vieții au provocat manifestații și în nordul Italiei. La Milano, protestatarii au aprins focuri în apropierea Domului, unul dintre principalele simboluri ale orașului.
Proteste în Portugalia din cauza crizei locuințelor
În Portugalia, criza locuințelor a scos oamenii în stradă în marile orașe, iar manifestațiile au fost marcate de violențe.
Protestatarii reclamă creșterea chiriilor și dificultățile tot mai mari de a găsi o locuință la un preț accesibil. În Lisabona, de exemplu, chiria unui apartament ar putea crește de la 800 la 1.200 de euro.
Manifestații în Albania. Mii de oameni cer demisia lui Edi Rama
În Albania, mii de tineri au ieșit din nou în stradă pentru a cere demisia premierului Edi Rama, pe care îl acuză de corupție.
Printre nemulțumirile manifestanților se numără majorarea taxelor de școlarizare și condițiile precare din învățământ.
Protestele au degenerat în ciocniri violente între manifestanți și forțele de ordine. Pentru dispersarea participanților, acestea au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă.