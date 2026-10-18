Proteste în Europa pe fondul scumpirilor. Grevă a transportatorilor în Italia și manifestații în Portugalia și Albania

Publicat 18 oct. 2026, 07:18 Actualizat 18 oct. 2026, 08:04 Sursă Realitatea PLUS

Scumpirile, criza locuințelor și nemulțumirile față de autorități au declanșat proteste în mai multe țări europene. În Italia, transportatorii din Sicilia și Calabria și-au oprit activitatea, iar la Milano au fost semnalate incendii în apropierea Domului. În Portugalia, manifestanții reclamă costurile locuințelor, în timp ce în Albania mii de oameni cer demisia premierului Edi Rama.

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