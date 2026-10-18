Zelenski anunță că SUA analizează o întâlnire trilaterală cu Trump și Putin. Unde ar putea avea loc discuțiile

Statele Unite analizează posibilitatea organizării unei întâlniri trilaterale între Volodimir Zelenski, Donald Trump și Vladimir Putin, a anunțat liderul ucrainean, potrivit presei din Ucraina. Printre variantele luate în calcul pentru găzduirea discuțiilor se numără Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și țări europene.
Anunțul vine pe fondul tensiunilor dintre Kiev și Washington, după decizia președintelui american de a suspenda aplicarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.
Unde ar putea avea loc întâlnirea dintre Zelenski, Trump și Putin
Într-o declarație citată de presa ucraineană, Volodimir Zelenski a afirmat că administrația americană examinează mai multe opțiuni pentru organizarea unei întâlniri trilaterale. Deocamdată, nu a fost anunțată o locație definitivă, iar participarea lui Vladimir Putin nu a fost confirmată oficial.
Anterior, Kremlinul a respins ideea organizării unei astfel de reuniuni în afara Moscovei. La rândul său, președintele ucrainean a refuzat să se deplaseze în capitala Rusiei.
Tensiuni între Kiev și Washington pe tema sancțiunilor împotriva Rusiei
Perspectiva unor discuții între cei trei lideri apare într-un moment delicat al relațiilor dintre Ucraina și Statele Unite. Decizia lui Donald Trump de a suspenda aplicarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei a provocat critici din partea Kievului.
Potrivit informațiilor prezentate, liderul american a încheiat și o înțelegere cu Vladimir Putin privind importul de combustibili. Totodată, Trump l-a criticat public pe Zelenski pentru atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.
Președintele ucrainean a reacționat dur la poziția Washingtonului. În acest context, eventuala reuniune trilaterală rămâne condiționată de acceptarea participării și de stabilirea unui loc de întâlnire.