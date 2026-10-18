Incendiu la o bază militară din Canada. Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite

Scris de Darius Stănescu Publicat: 18 oct. 2026, 08:22

Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă la baza militară Wainwright, din provincia canadiană Alberta. Ministrul Apărării, David McGuinty, a confirmat existența victimelor, însă autoritățile nu au comunicat un bilanț exact.

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