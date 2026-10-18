Incendiu la o bază militară din Canada. Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite

Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă la baza militară Wainwright, din provincia canadiană Alberta. Ministrul Apărării, David McGuinty, a confirmat existența victimelor, însă autoritățile nu au comunicat un bilanț exact.
Vântul puternic a favorizat extinderea incendiului
Incendiul s-a produs la baza militară din Wainwright, un oraș situat în estul provinciei Alberta. Potrivit CNN, administrația districtului municipal a anunțat sâmbătă seara, într-o postare pe Facebook, că flăcările s-au extins rapid din cauza vânturilor puternice.
Ministrul canadian al Apărării, David McGuinty, a transmis într-un mesaj video că incidentul s-a soldat cu morți și răniți. El nu a precizat câte persoane au fost afectate și nici împrejurările în care a izbucnit focul.
Oficialul a descris situația drept „activă și delicată” și a precizat că pompierii continuau intervenția pentru stingerea incendiului. O anchetă urma să fie deschisă pentru stabilirea circumstanțelor.
Premierul Mark Carney a confirmat incidentul de la Wainwright
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a confirmat, la rândul său, producerea unui „incident grav” la baza militară, fără să ofere informații suplimentare despre cauzele incendiului.
La momentul declarațiilor, autoritățile nu anunțaseră un bilanț exact al persoanelor decedate și rănite.
Baza Wainwright, un important centru de pregătire al armatei canadiene
Situată la aproximativ 210 kilometri sud-est de Edmonton, capitala provinciei Alberta, Wainwright este una dintre cele mai aglomerate baze ale armatei canadiene, potrivit CNN.
Baza găzduiește Centrul Canadian de Antrenament pentru Manevră și Centrul de Antrenament al Diviziei a 3-a Canadiene. Totodată, aici se pregătesc unități ale forțelor terestre cu baza în Edmonton.